Росія втратила 90% ключових ринків нафти у Європі ще до початку дії нових санкцій, – Bloomberg

За два тижні до набуття чинності санкцій Європейського Союзу проти російської нафти Росія вже втратила понад 90% свого ринку в північних країнах блоку, які раніше були опорою поставок російської сировини з балтійських і арктичних терміналів.

Протягом чотирьох тижнів до 18 листопада Росія відправляла лише 95 тис. барелів на день до Роттердама – єдиного європейського пункту призначення для морських поставок за межі Середземноморського/Чорноморського басейну, пише Bloomberg.

Для порівняння, до початку вторгнення в Україну на початку лютого до портів цього регіону направлялося 1,2 мільйони барелів російської нафти на добу. Такі держави, як Литва, Франція та Німеччина припинили імпорт нафти з РФ кілька місяців тому, Польща наслідувала їх приклад у вересні.

Тепер три чверті сирої нафти, що завантажується у російських балтійських портах, спрямовується до Азії.

При цьому загальні обсяги експорту нафти з Росії впали до дев'ятитижневого мінімуму в 2,67 мільйона барелів на день за сім днів до 18 листопада. Зменшення експорту сприяло падінню тижневих доходів Кремля від торгівлі нафтою до найнижчого рівня з початку січня.

Водночас обсяг нафти на суднах, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини, трьох країн, які стали найбільшими покупцями російської сировини, а також обсяги на суднах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, зросли до рекордних 2,45 мільйона барелів на день протягом чотирьох тижнів до 18 листопада.

Перенаправлення російського експорту сирої нафти в Азію змінює торговельні потоки та дає нове дихання старим нафтовим танкерам, які в іншому випадку могли б відправитися на металобрухт.

При цьому вони все частіше намагаються приховати пункт призначення сировини. Зокрема, значно зросла кількості суден, які залишають Балтійське море та вказують своїм наступним пунктом призначення Порт-Саїд або Суецький канал. Ймовірно, більшість із цих суден далі попрямують до індійських портів.

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Як повідомлялося, очікується, що країни "Великої сімки" оголосять, на якому рівні вони встановлять максимальну ціну на російську сиру нафту, вже наступної середи, 23 листопада.

Обмеження, яке підтримується G7 та ЄС, заборонить компаніям надавати доставку та послуги, такі як страхування, посередництво та фінансова допомога, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо нафта не буде продана нижче узгодженої ціни.

Раніше обговорювалось встановлення ліміту на рівні між $40 і $60 з барель – діапазон від вартості видобутку в Росії до довоєнного рівня – але джерела зазначили, що воно може бути вище. Мета ліміту – утримати російську нафту на ринку, щоб уникнути стрибків цін, і в той самий час зменшити доходи Москви.

Як повідомлялося, ЄС запровадив санкції щодо морського імпорту російської нафти, які почнуть діяти 5 грудня. Тоді ж Євросоюз і Велика Британія мають намір заборонити своїм компаніям здійснювати перевезення, фінансування та страхування танкерів, що транспортують російську нафту. Виняток робитимуть для нафти, яка дешевша за встановлену цінову стелю.