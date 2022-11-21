Путін дозволив витрачати кошти резервного фонду через дефіцит бюджету у наступному році

Президент Росії Владімір Путін підписав закон про пом’якшення "бюджетного правила" на 2023-2024 роки через зростання видатків бюджету.

Згідно з документом, на фінансування витрат можна буде спрямовувати до 8 трильйонів рублів нафтогазових доходів на період із 2023 по 2025 рік, пише "Коммерсант".

У пояснювальній записці до закону зазначається, що такий обсяг відповідає помірно-консервативним оцінкам зовнішніх умов при стабільному курсі в діапазоні 65-75 руб. за $1. Це має забезпечити стабільність бюджетних видатків та мінімізувати вплив волатильності нафтогазових рентних доходів на економіку.

Граничний обсяг видатків російського бюджету в рамках нового "бюджетного правила" визначається як сума ненафтогазових доходів, базових нафтогазових доходів, витрат на обслуговування державного боргу та квазіфіскальних операцій.

У 2023 та 2024 роках витрати будуть вищими, ніж передбачає ця формула, а дефіцит бюджету складе 2% (2023) та 1,4% (2024) ВВП. Тому на цей період законом дозволяються вищі витрати за рахунок нафтогазової ренти і допускаються витрати з Фонду національного добробуту – не більше 2,9 трлн руб. у 2023 році та 1,6 трлн руб. 2024 року.

Бюджетне правило, що діяло з 2017 року, визначало базові нафтогазові доходи бюджету як доходи від внутрішніх податків на нафтогазову галузь і експортних мит на нафту, нафтопродукти і газ, якби ціна російської нафти Urals весь рік дорівнювала $40 за барель у цінах 2017 року (щорічно показник індексувався на 2%). Надходження від того, що фактична ціна нафти перевищувала базову, записувалися в додаткові нафтогазові доходи (у 2021 році становили понад 3 трлн руб.). Вони не могли спрямовуватись на поточні бюджетні витрати та використовувалися для придбання іноземної валюти, пише РБК.

У 2022 році колишнє бюджетне правило було припинено, і додаткові нафтогазові доходи (за десять місяців, за даними Мінфіну, вони досягли 4,8 трлн руб.) було вирішено направити на фінансування витрат.

Як випливало з оцінок відомства, близько 8 трлн бюджет отримує за цін на Urals у діапазоні $60–75 за барель та обсяг нафтовидобутку 9–10 млн бар./день.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження про виділення 1 трильйона рублів із Фонду національного добробуту (ФНД) на покриття дефіциту бюджету у 2022 році.

Обсяг Фонду національного добробуту РФ, створеного під керівництвом Владіміра Путіна, станом на 1 жовтня становив 10,79 трильйона рублів, зменшившись за вересень на 1,08 трильона рублів. У доларовому еквіваленті Фонд національного добробуту за місяць зменшився на $8,65 млрд – до $187,98 млрд.