НАБУ викрило ексдиректора бронетанкового заводу на розкраданні деталей до бронетехніки у 2014 році

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому директору та заступнику директора Житомирського бронетанкового заводу в розтраті майна заводу на понад 4,5 млн грн. Дії осіб кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

За даними слідства, підозрювані восени 2014 року незаконно провели розконсервацію майна Державного агентства резерву України, а саме 20 двигунів до бронетехніки. Їх фактично вилучили з мобілізаційного резерву та розпорядилися на власний розсуд.

Ці дії вчинили під час гострої нестачі для ЗСУ військової техніки у період військового вторгнення РФ в Україну.