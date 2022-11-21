НАБУ викрило ексдиректора бронетанкового заводу на розкраданні деталей до бронетехніки у 2014 році
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому директору та заступнику директора Житомирського бронетанкового заводу в розтраті майна заводу на понад 4,5 млн грн. Дії осіб кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.
Про це йдеться в повідомленні НАБУ.
За даними слідства, підозрювані восени 2014 року незаконно провели розконсервацію майна Державного агентства резерву України, а саме 20 двигунів до бронетехніки. Їх фактично вилучили з мобілізаційного резерву та розпорядилися на власний розсуд.
Ці дії вчинили під час гострої нестачі для ЗСУ військової техніки у період військового вторгнення РФ в Україну.
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Ги...
Можно, например, храм построить и провороваться, а можно просто с Киевом делиться.... завтра прийдет новый ставленник... и опять ?