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Новини
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НАБУ викрило ексдиректора бронетанкового заводу на розкраданні деталей до бронетехніки у 2014 році

завод,житомирский,бронетанковый

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому директору та заступнику директора Житомирського бронетанкового заводу в розтраті майна заводу на понад 4,5 млн грн. Дії осіб кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

За даними слідства, підозрювані восени 2014 року незаконно провели розконсервацію майна Державного агентства резерву України, а саме 20 двигунів до бронетехніки. Їх фактично вилучили з мобілізаційного резерву та розпорядилися на власний розсуд.

Ці дії вчинили під час гострої нестачі для ЗСУ військової техніки у період військового вторгнення РФ в Україну.

Автор: 

НАБУ (1546) САП (266) Житомирський бронетанковий завод (8) розкрадання (96)


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Сам маю швидку реакцію і з захватом оцінюю чужу, ще швидшу.
Ги...
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21.11.2022 19:03 Відповісти
не поделился
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21.11.2022 19:25 Відповісти
використали за власним розсудом - формулювання досить непрозоре. або продали за кордон, або поставили без дозволу вищестоящих інстанцій на танки і відправили на фронт. Є різниця?
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21.11.2022 20:29 Відповісти
Тих що розкрадали деталі до бронетехніки на бронетанковому заводі у 2019-2022 рр викриють тільки у 2025 році !
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21.11.2022 20:52 Відповісти
А точно на розкраданні викрили? Чи на тому, що скористалися моб. запасом для ремонту бронетехніки без дозволу?
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21.11.2022 20:55 Відповісти
із серії - якщо, не дай Боже, будуть трабли з продуктами харчування - посадять директорів холодильників за те, що пустили на продаж продуктовий резерв?7
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22.11.2022 14:15 Відповісти
После советского офицера "дяди Коли" не везет заводу с руководителями...
Можно, например, храм построить и провороваться, а можно просто с Киевом делиться.... завтра прийдет новый ставленник... и опять ?
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22.11.2022 18:16 Відповісти

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