У "Росатомі" нарікають на "пригоди" при отриманні платежів у доларах та євро

"Росатом" намагатиметься поступово відмовитися від розрахунків у валютах країн, які сама РФ визнала недружніми, оскільки компанія стикається із труднощами з їх отриманням.

Про це заступник голови російської корпорації з економіки та фінансів Ілля Ребров заявив на форумі "Атомекспо-2022", повідомляє Інтерфакс.

За його словами, "платежі у так званих "недружніх" валютах відбуваються щодня з якимись новими пригодами".

"Основну частину своїх зусиль ми зосередили на тому, щоб забезпечити розрахункову функцію. Ми розуміємо чудово, що жодних постійно діючих заходів для роботи з розрахунками просто немає. Ми їх адаптуємо в міру можливості, розуміючи, що постійний захід може бути лише один: ми більше не ведемо розрахунки ні в доларах, ні в євро, ні в ієнах, ні в фунтах", – розповів Ребров.

"Всі ці валюти для нас більше не є ні цікавими, ні безпечними з погляду роботи. Поступово до цього рухаємося, крок за кроком. Думаю, що рік-два, і ми повністю приберемо ці розрахунки", – додав він.

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"Росатом" веде роботи зі спорудження нових АЕС у низці країн, зокрема, у Туреччині, Угорщині, Єгипті.

Зокрема, наприкінці серпня Управління з атомної енергетики Угорщини видало "Росатому" дозвіл на будівництво V та VI енергоблоків АЕС "Пакш". Заливання першого бетону очікується восени 2023 року.

Зараз на єдиній в Угорщині АЕС "Пакш", побудованій за радянським проектом, працюють чотири енергоблоки з реакторами типу ВВЕР-440 загальною потужністю близько 2 ГВт.