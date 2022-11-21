Польський суд скасував штраф для "Газпрому" на 6,5 мільярда євро через "Північний потік-2", це рішення оскаржать

Польський суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів 21 листопада скасував рішення про накладення на "Газпром" штрафу у розмірі 29,08 млрд злотих (6,46 млрд євро) та у розмірі 234 млн злотих (52 млн євро ) на п’ять компаній, які брали участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Управління захисту конкуренції та споживачів Польщі (UOKiK), яке і наклало вказані штрафи.

За словами президента UOKiK Томаша Хростни, суд вирішив, що антимонопольний орган Польщі не мав компетенцій оцінювати створення спільного підприємства, яке "Газпром" та європейські компанії планували заснувати для фінансування будівництва та управління "Північним потоком-2".

"Ми здивовані рішенням суду з питань конкуренції та захисту прав споживачів… Сьогодні загрози, про які ми говорили, презентуючи рішення, видно неозброєним оком не лише в Польщі, а й у всій Європі. Усвідомлюючи ці загрози в той час, ми вжили заходів, відповідно до нашої компетенції, щоб зупинити цей небезпечний для Польщі та Європи проєкт. Ми проситимемо письмове обґрунтування рішення, а потім подамо апеляцію у цій справі", – наголосив президент UOKiK.

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Як повідомлялося, у жовтні 2020 року Польський антимонопольний регулятор UOKiK наклав штраф у розмірі понад 29 млрд злотих ($7,6 млрд на той час) на "Газпром" і понад 234 млн злотих ($61,44 млн) на решту 5 компаній, які брали участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", за реалізацію проєкту без отримання обов’язкового схвалення.

Своїм рішенням UOKiK фактично заблокував створення спільного підприємства для будівництва "Північного потоку-2", як у випадку з будівництвом "Північного потоку-1". У результаті газопровід будувала 100% дочірня компанія "Газпрому" Nord Stream 2 AG, а європейські партнери фінансували проєкт як кредитори.