БЕБ викрило крадіжку державних коштів на 35 мільйонів під виглядом повернення ПДВ

Бюро економічної безпеки України розпочало досудове розслідування кримінального провадження щодо підприємства, яке підозрюється в умисному заволодінні коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах – 35,4 млн грн.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, йдеться про відшкодування ПДВ, яке здійснювалося органами ДПС без належних заходів із перевірки заявлених сум за різними операціями цього підприємства..

№Установлено, що реєстраційні та бухгалтерські документи, реквізити розрахункових рахунків та печатки згаданого підприємства використовувалися для незаконного відшкодування ПДВ. Тобто це товариство було інструментом для реалізації злочинної схеми розкрадання бюджетних коштів, яку наразі припинили співробітники БЕБ", – зазначається у повідомленні.

Аналітики БЕБ з’ясували, що службові особи одного з товариств протягом 2021-2022 років купували товарно-матеріальні цінності у низки підприємств без відображення цих операцій з реалізації у податковій звітності.

Таким чином штучно створили нібито наявні залишки товарно-матеріальних цінностей у складських приміщеннях та привласнили на свої розрахункові рахунки у вигляді бюджетного відшкодування суму ПДВ в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками правопорушення ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.