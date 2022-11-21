Німеччина видала Україні фігурантку справи про крадіжку 7 мільйонів на підприємстві Мін’юсту

Німеччина екстрадувала в Україну гендиректорку приватного підприємства, підозрювану у причетності до заволодіння 6,5 млн грн держпідприємства "Держінформ’юст".

Як повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ), вона майже п’ять років перебувала у розшуку, наприкінці травня 2022 року її затримали компетентні органи ФРН, а 18 листопада її екстрадували до України.

ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваній у вигляді тримання під вартою із альтернативою 496,2 тис. грн застави.

За даними слідства, у листопаді 2013 року колишній гендиректор ДП "Держінформ’юст" із підконтрольним йому ж підприємством уклав та забезпечив виконання договорів на постачання програмної продукції (комп’ютерної програми TrueConfserver та супровідної документації до неї).

Перший із договорів передбачав завищену вартість, а наступним взагалі не передбачалося постачання товарів. Такими діями "Держінформ’юсту" завдано 6,5 млн грн шкоди.

У НАБУ додали, що розслідування щодо інших учасників злочину – завершене, справа перебуває на розгляді у суді.