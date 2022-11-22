Кількість кібератак на енергосектор України з початку війни перевищила 1,2 мільйона

Із початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на об’єкти енергетичної інфраструктури було здійснено понад 1,2 млн кібератак, тоді як за весь 2021 рік їх було зафіксовано 900 тис.

Про це повідомив заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров, виступаючи на Energy Security Forum 2022.

Сафаров наголосив, що інтенсивні кібератаки на український енергосектор ворог почав ще до 24 лютого 2022 року. Так, протягом грудня 2021 та січня-лютого 2022 року росіяни багаторазово намагалися здійснити втручання в роботу ключових енергетичних компаній, зламати персональні кабінети клієнтів, а також втрутитися в роботу диспетчерських центрів.

Водночас, високий рівень кіберзахисту українського енергосектору не дозволив РФ досягнути поставлених цілей.

"Наразі росіяни продовжують намагатися "покласти" нашу енергетичну систему, застосовуючи і кібератаки, і прямі фізичні атаки ракетами та дронами. Загальна кількість кібератак за дев'ять місяців війни складає понад 1,2 млн випадків. Кількість DDos-атак на сайти ключових енергетичних компаній і Міністерства – більше 50, для порівняння, з початку фіксації такого типу атак з 2019 року їх було тільки 5", – зазначив Сафаров.

Він наголосив на ефективній роботі кіберцентрів, які функціонують на базі НЕК "Укренерго" та НАК "Нафтогаз України". За його словами, динаміка та інтенсивність блокування тих чи інших ресурсів кіберспеціалістами збільшилася в сотні разів та за час війни досягла цифри +20 тис.

Сафаров підкреслив, що після перемоги у війні з Росією Україна буде готова розкрити всі деталі щодо інструментарію хакерських атак, які використовує агресор.