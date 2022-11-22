Понад 70 суден очікують дозволу зайти в українські порти, – Одеська ОВА

Три судна із продовольством напередодні вийшли з українських портів, водночас ще 76 очікують дозволу на заходження.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Радіо Свобода.

"У понеділок три судна залишили українські порти. Вони перевозять 90 428 тонн зерна та іншого продовольства в рамках Чорноморської зернової ініціативи", – заявив він.

Також Братчук додав, що до українських портів прямують три суховантажі, які в понеділок пройшли морським гуманітарним коридором.

"76 суден очікують дозволу на заходження до портів України, а також 33 завантажені суховантажі готуються до огляду в турецьких територіальних водах, щоб вирушити далі до пунктів призначення", – додав речник ОВА.

Угода про створення "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

17 листопада у Стамбулі домовилися про продовження "Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" ще на 120 днів.