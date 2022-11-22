Друзі Єрмака отримали високі посади в "Укрнафті", "Центренерго", Міноборони, "Ощадбанку" та Офісі генпрокурора, – ЗМІ. ВIДЕО

Люди з оточення очільника Офісу президента Андрія Єрмака обіймають високі посади в різних структурах. Зокрема голови або чиновники в "Укрнафті", Міноборони, "Ощадбанку", Офісі генпрокурора, "Центренерго" та інших підприємствах часто давні знайомі Єрмака.

Про це йдеться у сюжеті bihus.info.

Так, журналісти з'ясували, що міністр оборони Олексій Рєзніков та його заступник Денис Шарапов – давні знайомі Єрмака, як і генеральний прокурор Андрій Костін. Також люди глави ОП потрапили і до наглядової ради "Ощадбанку".

Після примусового відчуження акцій п’яти підприємств в управління Міноборони, в наглядовій раді щонайменше одного з них – ПАТ "Укрнафта" – тепер є представники команди Андрія Єрмака. Редакція Bihus.Info запитала їх, як відбулися ці призначення.

7 листопада 2022 року новий акціонер "Укрнафти" – Міноборони – повністю змінив склад наглядової ради підприємства і призначив до неї п’ять нових членів.

Серед них Роза Тапанова – юристка, обрана в "Укрнафту" від Міноборони. Але раніше вона була юристкою не в Міноборони, а в юрфірмі чинного очільника Офісу президента.

Ідеться про юридичну компанію, створену Єрмаком наприкінці 1990-их, – ТОВ "Міжнародна правнича компанія". Пізніше Єрмак і Тапанова також заснували однойменне адвокатське об’єднання, як партнери.

Після приходу Єрмака в Офіс президента Тапанова почала отримувати все більше державних посад. Наразі вона обіймає одразу три: член наглядової ради державної "Укрнафти" (за квотою Міноборони), член наглядової ради державного "Ощадбанку (від уряду) і директорка Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" (засновник – Міністерство культури).

Редакція Bihus.Info надіслала Розі Тапановій запитання про те, як вона потрапила на ці посади. Вона пообіцяла подивитись на запитання і зв’язатись з журналістами, однак на зв’язок не виходила.

Крім того, 7 листопада в наглядову раду "Укрнафти" як представника акціонера держави в особі Міноборони обрали Андрія Готу. В інформації про призначення сказано, що він працює в Офісі президента – радником очільника ОП Андрія Єрмака, а до того, з грудня 2020-го по лютий 2022 року очолював Кабінет Андрія Єрмака.

Для Готи це також не перша посада у наглядових радах держкомпаній. Минулого вересня його призначили членом наглядової ради державного виробника електрики "Центренерго" – від Фонду держмайна.

"Я нікого не цікавив до цього моменту. І тут на тобі – "Укрнафта", – зазначив у розмові з журналістами Андрій Гота. Він також обіцяв переглянути надіслані письмово запитання і повернутися, однак на зв’язок не вийшов.

Нагадаємо раніше стало відомо, що Андрій Єрмак замість відповіді на запитання про ці та інші кадрові рішення оприлюднив запит на коментар від Bihus.Info та пообіцяв передати його Ставці Верховного Головнокомандувача, яка не має стосунку до цих призначень.