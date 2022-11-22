В Естонії затримали двох підозрюваних у шахрайстві з криптовалютою на $575 мільйонів

Двоє громадян Естонії були заарештовані в Таллінні за звинуваченням у ймовірній причетності до шахрайства з криптовалютою на $575 млн та змови щодо відмивання грошей.

Про це повідомило міністерство юстиції США, передає Reuters.



Зазначається, що Сергій Потапенко та Іван Туригін нібито обдурили сотні тисяч жертв. Зокрема, вони закликали їх укладати шахрайські договори на оренду обладнання з майнінговою службою HashFlare та змушували інвестувати в банк віртуальної валюти Polybius Bank, який насправді не був банком і ніколи не виплачував обіцяних дивідендів.



Потерпілі заплатили понад $575 млн компаніям Потапенка та Туригіна, після чого обидва використовували підставні компанії для відмивання доходів від шахрайства та придбання нерухомості й розкішних автомобілів, повідомили у відомстві.



У схемі було задіяно щонайменше 75 об’єктів нерухомості, шість розкішних автівок, криптовалютні гаманці та тисячі машин для майнінгу криптовалюти.

Справу розслідувало ФБР.