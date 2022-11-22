Кличко витратить 3 мільйони тільки на оформлення сцени для Інвестиційного форуму в Бельгії

Департамент економіки та інвестицій КМДА 11 листопада за результатами тендеру уклав угоду на 3,3 млн грн щодо проведення Інвестиційного форуму міста Києва у Брюсселі (Бельгія).

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Інвестфорум на 200 делегатів відбудеться 28 листопада. У ньому візьмуть участь зокрема мер Києва Віталій Кличко і мер Брюсселя Філіп Клос. На сторінці заходу в Facebook сказано, що там шукатимуть "ефективні рішення та шляхи подолання наслідків війни, а також конкретний план відновлення та модернізації Київської агломерації".

Підрядник – ФОП Коваленко Дмитро Григорович – забезпечить організаційно-технічний супровід, тобто доставить, змонтує та демонтує обладнання. Йдеться про комп’ютери, відеокамери, обладнання для синхронного перекладу, сценічне, звукове та світлове обладнання, банерні конструкції, телевізор, подіум тощо. Ще він задіє під час заходу принаймні чотирьох технічних працівників.

У кошторисі найбільше піде на свiтлодiодний екран – 731 тис. грн. Також 237 тис. грн припадає на фермову конструкцію для екрану.

Торік Інвестфорум проходив у Києві і коштував 4,01 млн грн, у 2020 році – 3,4 млн грн, у 2019 році – 2,47 млн грн.

Столичний підприємець Дмитро Коваленко отримав підряд без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов. Електронна пошта Коваленка [email protected]а належить київській фірмі "ВіДіЕм Груп" (VDM Group), яка програла фірмі "О2ПР" тендер щодо Інвестфоруму Києва в минулому році. "ВіДіЕм Груп" володіють Іван Красновид та Денис Лопатюк.

Загалом Коваленко натендерив у "Прозорро" 3,95 млн грн, а "ВіДіЕм Груп" – 12 тис грн.