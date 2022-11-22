Канада готує санкції проти білоруських компаній та чиновників через війну РФ в Україні

Канада заявила, що запровадить додаткові санкції проти адміністрації самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за підтримку війни Росії в Україні.

Міністерство закордонних справ в Оттаві заявило, що введе санкції проти ще 22 білоруських чиновників, а також 16 білоруських компаній, які займаються військовим виробництвом, технологіями, машинобудуванням, банківською діяльністю та залізничним транспортом, повідомляє Reuters.



Зазначається, що серед чиновників були ті, хто "причетний до розміщення та транспортування російського військового персоналу та техніки, залучених до вторгнення в Україну".



Канада є однією з кількох країн, які наклали жорсткі фінансові санкції на Росію за її вторгнення в Україну 24 лютого та подальшу війну, для якої вона використовувала Білорусь як плацдарм.



За даними МЗС, країна запровадила санкції проти понад 1500 осіб і груп, у тому числі з Білорусі.