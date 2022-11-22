Чотири країни Євросоюзу пропонують ухвалити нові санкції проти РФ разом з обмеженням цін на нафту, – ЗМІ

Польща, Латвія, Литва та Естонія, які виступають за більш жорсткі та швидкі санкції ЄС проти Росії, підштовхують інші столиці та Європейську комісію до узгодження обмеження цін на нафту та дев’ятого пакету санкцій ЄС.

Про це повідомляє Politico із посиланням на дипломатів.



Водночас, зазначається, що деякі дипломати ЄС без ентузіазму сприйняли спробу цих країн пов’язати обмеження цін на нафту з новими санкціями, стверджуючи, що пакет ще не готовий і їх пов’язування лише ускладнить ситуацію.



За словами двох посадовців, дев’ятий пакет санкцій буде зосереджений на багатьох окремих списках, спрямованих проти російських чиновників, пропагандистів, керівників та інших людей, які підтримують режим Путіна.

"Країни ЄС запропонували довгі списки імен, і експерти Комісії зараз працюють над ними, щоб переконатися, що вони можуть бути пов’язані з війною Росії–що є юридично необхідно для того, щоб санкції залишалися чинними, якщо вони будуть оскаржені в суді, як це часто буває", – наголошує видання.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі. Його можуть схвалити на початку грудня.

Нагадаємо, на початку жовтня набув чинності восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який, зокрема, передбачає юридичну базу для запровадження обмеження цін на російську нафту.