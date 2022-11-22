Падіння ВВП на 5% і долар по 43 гривні: Dragon Capital оновив прогноз для економіки України на 2023 рік

Інвестиційна компанія Dragon Capital погіршила прогноз спаду реального ВВП України цього року на 2 відсоткових пункти – до 32% і зберегла прогноз його зниження у 2023 році ще на 5%, незважаючи на поліпшення ключового припущення про перебіг війни.

Про це йдеться у аналітичному звіті Dragon Capital, повідомляється на сайті компанії.

"Негативний вплив на економіку Україну від відключень електроенергії в результаті обстрілів росією об’єктів енергетичної інфраструктури поки що був помірним. Проте, обстріли, ймовірно, продовжаться, а зростання попиту на електроенергію взимку змусить збільшувати масштаб та тривалість відключень електроенергії взимку", – зазначається у повідомленні.

Прогноз зниження ВВП на 2023 рік базується на припущенні, що Україна поступово звільнятиме окуповані території та зможе завершити гарячу фазу війни на прийнятних умовах наступного року, орієнтовно ближче до осені, тоді як раніше ключовим припущенням макропрогнозу було тривале продовження війни та виснаження.

"Ми очікуємо, що в результаті суттєвого зниження військових ризиків робота ключових морських портів буде повністю розблокована, з-за кордону повернеться принаймні половина вимушених мігрантів (близько 4 млн людей), а український приватний бізнес відновить інвестиційну діяльність", – зазначає Dragon Capital.

Однак, зважаючи на пошкодження виробничих потужностей та руйнування логістичних ланцюжків, темпи початкового поствоєнного економічного відновлення будуть помірними й недостатніми, щоб компенсувати економічні втрати на початку 2023 року, спричинені атаками на енергетичну інфраструктуру.

Крім того, запуск широкомасштабної програми відновлення української економіки, скоріш за все, потребуватиме часу й розпочнеться вже у 2024 році, вважають аналітики інвесткомпанії.

У звіті наголошується, що міжнародна фінансова допомога залишається критично важливим чинником забезпечення макрофінансової стабільності. Останні заяви та кроки міжнародних партнерів дають змогу чекати збільшення обсягів міжнародної підтримки в 2023 році до $42 млрд з $32 млрд поточного року, переважно завдяки США, ЄС і, меншою мірою, МВФ.

Аналітики компанія вказують, що кошти міжнародних партнерів дозволять повністю профінансувати дефіцит бюджету, який наступного року залишиться на рівні $38 млрд або 27% від ВВП. Завдяки цьому Нацбанк, імовірно, зможе завершити ризиковану практику "друку гривні" або принаймні суттєво скоротити її обсяги з очікуваних 400 млрд грн поточного року.

Надходження міжнародної підтримки також допоможе втримати золотовалютні резерви на прийнятному рівні та уникнути ще однієї корекції курсу гривні, незважаючи на ймовірне тимчасове погіршення ситуації на валютному ринку в найближчі місяці.

"Ми очікуємо, що внаслідок пошкоджень енергетичної інфраструктури дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку може збільшитися до $4 млрд на місяць упродовж зимових місяців порівняно з помірними дефіцитом $2,5 млрд на місяць у серпні-жовтні. Адже перебої з постачанням електрики спонукають частину населення виїхати за кордон, негативно вплинуть на виробництво та експорт енергоінтенсивної продукції (метали, руда, машинобудування), а також збільшать потреби в імпорті газу", – зазначається у повідомленні.

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У компанії уточнили, що прогнозують зростання золотовалютних резервів НБУ з $25,5 млрд на кінець жовтня до $27 млрд до кінця цього року та збереження їх вище безпечного рівня в приблизно $20 млрд у подальшому.

"Це дозволить НБУ тримати офіційний курс гривні до долара на поточному рівні $36,57 грн до кінця третього кварталу 2023 року, коли очікуване завершення гарячої фази війни дасть змогу розпочати повернення до гнучкого курсоутворення та інфляційного таргетування", – йдеться у звіті.

Згідно з ним, в післявоєнний період структура попиту і пропозиції валюти на міжбанківському ринку суттєво зміниться. Експортні надходження зростуть у результаті розблокування портів, витрати мігрантів за кордоном суттєво знизяться, так само як і непродуктивні відтоки капіталу, але при цьому стрімко зростатиме імпорт.

"Скоріше за все, в перші післявоєнні місяці на ринку зберігатиметься відносно невеликий дефіцит валюти на міжбанку, тому ми очікуємо помірну девальвацію гривні в четвертому кварталі 2023 р. до 43 грн/$", – прогнозують у Dragon Capital.

Як повідомлялося, у жовтні Національний банк покращив оцінку спаду ВВП у 2022 році з 37,5% до 32%.

Однак очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко минулого тижня зазначала, що через російські удари по об'єктах критичної інфраструктури падіння ВВП у жовтні поглибилось до 39% у річному обчисленні, порівняно із 35% у вересні-серпні.