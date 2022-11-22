Україна опустилася на 31 місце у світовому рейтингу виробників сталі, – Worldsteel

Металургійні підприємства України у жовтні поточного року знизили виробництво сталі у п’ять разів, або на 80,1%, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, – до 318 тис. тонн.

Таким чином, за підсумками жовтня Україна опустилася на 31 місце у рейтингу 64 країн-основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel), повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними Worldsteel, у жовтні зафіксовано скорочення виплавки сталі в річному вимірі у більшості країн першої десятки, крім Китаю, Індії та Ірану.

Зокрема, виробництво сталі у Китаї за місяць склало 79,76 млн тонн (зростання на 11% до жовтня 2021 року), в Індії – 10,45 млн тонн (зростання на 2,7%), Японії – 7,35 млн тонн (-10,6%), у США – 6,72 млн тонн (-8,9%), у РФ – 5,83 млн тонн (-11,5%), Південній Кореї – 5,08 млн тонн (-12,1%), у Німеччині – 3,14 млн тонн (-14,4%), Ірані – 2,87 млн тонн (+3,5%), Туреччині – 2,87 млн тонн (-17,8%), у Бразилії – 2,84 млн тонн (-4,5%).

Україна за підсумками жовтня знаходиться у світовому рейтингу виробників на 31 позиції з 318 тис. тонн сталі (менше на 80,1% до жовтня 2021 року). У вересні поточного року країна виробила 340 тис. тонн сталі та займала 30 місце у рейтингу, у серпні виробила 366 тис. тонн сталі, у липні – 281 тис. тонн сталі, у червні – 295 тис. тонн, у травні – 308 тис. тонн, у квітні – 281 тис. тонн, у березні – 200 тис. тонн, у лютому – 1,37 млн тонн, у січні – 1,85 млн тонн.

Читайте також: Експорт коксу з України впав з початку року у 50 разів, – Митна служба

Загалом у жовтні поточного року виплавка сталі у світі була на рівні аналогічного періоду минулого року – 147,33 млн тонн.

Водночас за підсумками 10 місяців поточного року Україна за підсумками жовтня зберегла 22 місце з виплавкою 5,84 млн тонн сталі ("мінус" 67,4%).

Загалом за січень-жовтень 2022 року 64 країни виробили 1,55 мільярда тонн сталі, що на 3,9% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Як повідомлялося, найбільший металургійний холдинг України "Метінвест" за підсумками січня-вересня 2022 року знизив виплавку сталі на 62% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,67 млн тонн.