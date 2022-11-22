Маск заявив, що Twitter припинив звільняти людей та знову готовий до найму

Новий власник Twitter Ілон Маск під час сьогоднішньої особистої зустрічі зі співробітниками сказав, що компанія закінчила звільнення та розпочинає активний набір персоналу на посади в інженерії та продажах.

Про це повідомляє The Verge з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Маск не вказав, на які саме інженерні чи торгові посади наймав Twitter, і компанія наразі не має відкритих посад, указаних на своєму сайті.

Минулого тижня повідомлялося, що рекрутери Twitter уже звернулися до інженерів із проханням приєднатися до "Twitter 2.0 – компанії Ілона".

Як повідомлялося, коли Макс придбав Twitter, він звільнив майже половину компанії з 7400 людей. За словами двох людей, які бачили цифри, це число, без урахування тисяч зовнішніх підрядників, яких Маск також скоротив, впало до трохи більше 2700 осіб.

Генеральний директор Twitter, фінансовий директор і головний юридичний директор були звільнені в перший же день роботи Маска. Головні керівники рекламного та контент-партнерства Twitter або пішли у відставку, або були звільнені. За словами нинішніх і колишніх співробітників, численні "критичні" команди були повністю зруйновані звільненнями та відставками.

Пресслужби у Twitter наразі теж немає.