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Новини
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Єврокомісія ініціювала обмеження ціни на газ на рівні $3000 за тисячу кубометрів

ес,газ

Європейська Комісія пропонує встановити стелю ціни на газ на еталонному хабі регіону – голландській TTF – на рівні близько $3000 за тисячу кубометрів (275 євро за МВт-год – $2922 за тисячу кубометрів за поточним курсом) за найпопулярнішим контрактом – на місяць.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.

Іншою стелею ринкової ціни в Європі може стати індикативна ціна імпорту СПГ.

Комісія пропонує інструмент для автоматичного втручання в діяльність газового ринку в разі різкого підвищення цін на газ.

"Стеля безпеки" щодо цін на газ включатиметься автоматично за дотримання одночасно двох умов: перевищення ціни контракту на TTF "на місяць вперед" 275 євро/МВт-год протягом двох тижнів і перевищення на 58 євро/МВт-год ($616 за тисячу кубометрів) протягом двох тижнів.

Коли ці умови будуть виконані, Агентство співробітництва регуляторів ринку (ACER) опублікує відповідне повідомлення в Офіційному журналі Європейського Союзу. Наступного дня набуде чинності механізму корекції ціни, і заявки на ф'ючерси вище граничної ціни прийматися не будуть.

Механізм може бути активовано з 1 січня 2023 року. Він може бути зупинений у будь-який момент за рішенням ЄК у разі виникнення ризиків надійності постачання або фінансової стабільності.

Щоб уникнути проблем із безпекою поставок, стеля цін охоплює лише один контракт (на місяць наперед).

Автор: 

газ (7987) Єврокомісія (1096) ціни (3546)


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Топ коментарі
+5
Це якась насмішка, чи що?
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22.11.2022 20:43 Відповісти
+4
Чому не 10 тисяч Євро? Результат був би таким самим - і людям як козі припарка, і Х.ло не образиться!
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22.11.2022 19:19 Відповісти
+4
Потужно обмежили.***** при такій ціні на газ не тільки на Україну,а ще й на Польшу нападе.
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22.11.2022 22:20 Відповісти
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Чому не 10 тисяч Євро? Результат був би таким самим - і людям як козі припарка, і Х.ло не образиться!
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22.11.2022 19:19 Відповісти
Обмеження так обмеження, москалі безмежно вдячні.
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22.11.2022 19:56 Відповісти
Це якась насмішка, чи що?
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22.11.2022 20:43 Відповісти
А 100₴ривень за 1000 кубів не хочете зробити, така справжня ціна, по совісті та відповідальності агресора перед Україною.
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22.11.2022 21:25 Відповісти
У-у-у-у!!! Бойся путлер!
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22.11.2022 22:09 Відповісти
Потужно обмежили.***** при такій ціні на газ не тільки на Україну,а ще й на Польшу нападе.
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22.11.2022 22:20 Відповісти
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22.11.2022 22:44 Відповісти
ну i на нафту обмежити цiну - десь по 200-300 за баррель, не бiльше.
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23.11.2022 04:27 Відповісти
всё это ttf большая ****** по факту. Раша ограничила продажу цены взлетели до 3500. Платежки в Германии за электричество приходят по 60 центов за киловатт с 1 января. В общем пора переходить на солнечные батареи.
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23.11.2022 09:16 Відповісти
Вони там кончені дебіли 3000$ за тисячу кубів газу це по калорійності еквівалент, 500$ за барель нафти, яка зараз коштує зараз 87$ в ЄС, потрібно відв'язати ціну на електроенергію від ціни на газ, тоді в ЄС зупиняться всі ТЕЦ, які спалюють газ по 1000 євро і споживання газу в ЄС впаде на 30%, а разом з ним і ціни...
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23.11.2022 10:12 Відповісти

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