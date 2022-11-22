Єврокомісія ініціювала обмеження ціни на газ на рівні $3000 за тисячу кубометрів
Європейська Комісія пропонує встановити стелю ціни на газ на еталонному хабі регіону – голландській TTF – на рівні близько $3000 за тисячу кубометрів (275 євро за МВт-год – $2922 за тисячу кубометрів за поточним курсом) за найпопулярнішим контрактом – на місяць.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.
Іншою стелею ринкової ціни в Європі може стати індикативна ціна імпорту СПГ.
Комісія пропонує інструмент для автоматичного втручання в діяльність газового ринку в разі різкого підвищення цін на газ.
"Стеля безпеки" щодо цін на газ включатиметься автоматично за дотримання одночасно двох умов: перевищення ціни контракту на TTF "на місяць вперед" 275 євро/МВт-год протягом двох тижнів і перевищення на 58 євро/МВт-год ($616 за тисячу кубометрів) протягом двох тижнів.
Коли ці умови будуть виконані, Агентство співробітництва регуляторів ринку (ACER) опублікує відповідне повідомлення в Офіційному журналі Європейського Союзу. Наступного дня набуде чинності механізму корекції ціни, і заявки на ф'ючерси вище граничної ціни прийматися не будуть.
Механізм може бути активовано з 1 січня 2023 року. Він може бути зупинений у будь-який момент за рішенням ЄК у разі виникнення ризиків надійності постачання або фінансової стабільності.
Щоб уникнути проблем із безпекою поставок, стеля цін охоплює лише один контракт (на місяць наперед).
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