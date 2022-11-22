Україна вийшла з угоди про координаційні органи залізничного транспорту СНД

Кабінет міністрів вийшов із угоди про координаційні органи залізничного транспорту Співдружності незалежних держав.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 22 листопада.

Угода була підписана 14 лютого 1992 року в Мінську.

Як повідомлялося, у липні Україна вийшла з митної угоди в рамках СНД.

У жовтні Україна вийшла із Конвенції про транснаціональні корпорації в рамках СНД.