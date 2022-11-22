Україна вийшла з угоди про координаційні органи залізничного транспорту СНД
Кабінет міністрів вийшов із угоди про координаційні органи залізничного транспорту Співдружності незалежних держав.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 22 листопада.
Угода була підписана 14 лютого 1992 року в Мінську.
Як повідомлялося, у липні Україна вийшла з митної угоди в рамках СНД.
У жовтні Україна вийшла із Конвенції про транснаціональні корпорації в рамках СНД.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex K #323845
показати весь коментар22.11.2022 23:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль