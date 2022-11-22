Кабмін доручив відновити конкурс на організатора доставки пенсій після скасування воєнного стану

Кабінет міністрів передбачив проведення Пенсійним фондом України конкурсу на вибір операторів поштового зв’язку для виплати та доставки пенсій та грошової допомоги протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 22 листопада.

Внесено зміни до постанови "Про додаткові заходи щодо організації виплати й доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України".

Передбачено проведення Пенсійним фондом України конкурсу для вибору операторів поштового зв’язку для виплати й доставки пенсій та грошової допомоги протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Також виключено з переліку учасників конкурсу суб’єктів господарювання, які провадять допоміжну діяльність у сфері фінансових послуг (оброблення та оплата фінансових трансакцій) і продовжено строк виконання АТ "Укрпошта" функцій організації, яка здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів, до останнього дня місяця, що передує місяцю набрання чинності договором із переможцем конкурсу.