Компанія Ахметова викупить євробонди "ДТЕК ВДЕ" на 20 мільйонів євро з дисконтом 70%

Кіпрська компанія Ornex Limited оголосила тендер з викупу єврооблігацій "ДТЕК ВДЕ", випущених на 325 млн євро під 8,5% із погашенням у 2024 році, на загальну суму до 20 млн євро.

Як повідомляється на Ірландській фондовій біржі, максимальна ціна викупу – 30% від номіналу, передає Інтерфакс-Україна.

Заявки на участь у тендері приймаються до 1 грудня, оголошення результатів планується 5 грудня, а розрахунки – 8 грудня.

За інформацією Франкфуртської біржі, котирування єврооблігацій "ДТЕК ВДЕ" у вівторок впали на 47,64% – до 18,85% від номіналу.

Компанія Ornex Limited входить до групи СКМ Ріната Ахметова – материнської компанії ДТЕК. У 2017 році Ornex Limited викупила блокуючі пакети акцій низки енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, що залишалися у власності держави, контроль над якими належав ДТЕК.

Як повідомлялося, на початку листопада DTEK Finance plc (дочірня компанія DTEK Energy B.V. Ахметова) за результатами проведеного аукціону викупила єврооблігації ДТЕК на суму $32,51 млн за ціною 24% від номіналу та нижче.

При цьому наприкінці жовтня голова ДТЕК Максим Тімченко заявляв, що теплоенергетичні станції енергетичного холдингу ДТЕК за січень-жовтень 2022 року отримали 17,6 млрд грн збитків, більше третини яких – у третьому кварталі. У зв'язку з цим Тімченко наголосив на необхідності підтримки з боку держави для ДТЕК, а також підвищення максимальних цін на електроенергію для бізнесу.

Водночас він не уточнив фінрезультати інших підприємств, що входять до складу ДТЕК, зокрема тих, що займаються видобутком вугілля та експортом електроенергії.

ДТЕК створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ) Ріната Ахметова.