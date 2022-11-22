Країни "Великої сімки" обмежать ціни на російську нафту на рівні $60-70 за барель, – WSJ

США та їхні країни-союзники з "Великої сімки" (G-7) вже у середу можуть оголосити про домовленість встановити обмеження ціни на російську нафту у діапазоні $60-70 за барель.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

За даними видання, встановлення цінового обмеження ще мають погодити посли 27 країн-членів Європейського Союзу на зустрічі у середу.

Блок повинен узгодити граничну ціну одноголосно, і дипломати попередили, що це може виявитися складно. G-7 прагне затвердити обмеження синхронно з ЄС.

Метою цього плану є зменшення доходів режиму Путіна від експорту російської нафти, уникаючи при цьому різкого зростання цін, коли на початку наступного місяця почне діяти європейське ембарго на імпорт російської нафти.

Західні країни сподіваються скористатися своїм контролем над більшою частиною світового морського страхування, фінансування та судноплавства, щоб диктувати умови продажу нафти Росії.

ЄС уже в принципі підтримав механізм затвердження ліміту ціни, але було кілька невирішених питань, у тому числі щодо максимальної ціни. Низка країн, у тому числі Польща та Литва, вимагають значно нижчого ліміту.

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Як повідомлялося, очікується, що країни "Великої сімки" оголосять про встановлення максимальної ціни на російську нафту вже у середу, 23 листопада.

Обмеження, яке підтримують країни G7 та ЄС, заборонить компаніям з цих країни надавати послуги для експорту нафти з РФ, такі як страхування, посередництво та фінансова допомога, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо нафта не буде продана нижче узгодженої ціни. Мета ліміту – утримати російську нафту на ринку, щоб уникнути стрибків цін, і в той самий час зменшити доходи Москви.

Раніше обговорювалось встановлення ліміту на рівні між $40 і $60 за барель. У відповідь віце-прем'єр Росії Олександр Новак попередив, що Росія відмовиться постачати нафту та нафтопродукти країнам, які запровадять обмеження цін.

Обмеження ціни замінить план Європи щодо повної заборони фінансування та страхування постачання російської нафти, який має набути чинності 5 грудня. Офіційні особи США стурбовані тим, що ці санкції відріжуть російську нафту від світових ринків і призведуть до зростання цін на енергоносії, тому вони хочуть встановити обмеження ціни до цієї дати.