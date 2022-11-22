Крюківський вагонзавод збирається покрити збиток за 2021 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВСЗ, Полтавська область) має намір покрити отримані за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2021 році збитки за рахунок отриманого прибутку майбутніх періодів.

Відповідний проєкт вирішення питання затвердження отриманих збитків та порядку їх погашення пропонується розглянути акціонерам на зборах 28 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

"За підсумками діяльності товариства за 2021 рік збиток становить 229,99 млн грн. З урахуванням доходу від переоцінки актуарних зобов'язань, згідно з розрахунком незалежного актуарію у розмірі 67,56 млн грн, затвердити загальну суму збитку за 2021 рік у розмірі 162,43 млн грн", – йдеться в проєкті рішення зборів.

За інформацією компанії до порядку денного зборів акціонерів, на 1 січня 2022 року непокритий збиток КВБЗ становив 162,43 млн грн проти нерозподіленого прибутку 99,05 млн грн роком раніше.

Поточні зобов'язання на початок року становили 1,46 млрд грн – у 4,2 рази більше, довгострокові – 217,8 млн грн (на 20% менше). Активи ПАТ коштували 4,86 млрд грн, зокрема сумарна дебіторська заборгованість – 973 млн грн.

Збори також мають намір, зокрема, затвердити звіти органів управління, визначити аудиторську компанію ТОВ "БДО" для аудиту звітності за 2022 рік, обрати ревізійну комісію на три роки.

За даними НКЦПФР, станом на четвертий квартал 2021 року по 25% акцій ПАТ "КВСЗ" володіють естонські AS Skinest Finants та Osauhing Delantina, 20% – зареєстрована в Англії Transbuilding Services Limited (20%).

У той самий час, як повідомлялося, 25% акцій ПАТ (вартістю понад 21,5 млн грн), що належать австрійській OW Capital Management GmbH, яка підконтрольна голові ради директорів російського виробника вагонів "Завод металоконструкцій" Станіславу Гамзалову, рішенням суду передано до управління АРМА .

КВСЗ, найбільше українське підприємство вагонобудування, виробляє пасажирські та вантажні вагони, регіональні дизель-поїзди, швидкісні міжрегіональні потяги локомотивної тяги, запасні частини та візки для вантажних вагонів.

2021 року завод випустив 1013 вантажних вагонів (76% загальноукраїнського випуску). Даних фінансово-господарську діяльність завод не оголошував.