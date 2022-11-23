Ресторани McDonald’s у Білорусі не змінили назву на російську, – ЗМІ
Ресторани McDonald’s у Білорусі з 22 листопада повинні були змінити назву й почати працювати під російським брендом "Вкусно – и точка", але цього не сталося.
Про це пише місцеве видання "Зеркало", передає LIGA.net.
Один із працівників мережі розказав, що McDonald's у Білорусі продовжить працювати в штатному режимі принаймні ще кілька тижнів, але серед колективу ходять чутки, що переходу під російський бренд може не бути взагалі.
"Усі ресторани мали закритися в понеділок (21 листопада, – ред.) о 18:00, а о 18:30 планувалися збори працівників. Але десь о 17:55 надійшов дзвінок із головного офісу, сказали, що ребрендинг поки скасовується", – розказав співрозмовник.
Причини такого рішення невідомі.
Раніше повідомлялося, що компанія обіцяє зберегти всі робочі місця в Білорусі, але змінити назву й відкритися під новим брендом.
У травні американська McDonald's Corp., найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування, продала свій бізнес в Росії Олександру Говору, який є партнером-франчайзі компанії та з 2015 року керував 25 ресторанами в Сибіру.
Після продажу частина ресторанів McDonald's в Росії відновила роботу в червні під новою назвою "Вкусно – и точка".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль