Ресторани McDonald’s у Білорусі не змінили назву на російську, – ЗМІ

Ресторани McDonald’s у Білорусі з 22 листопада повинні були змінити назву й почати працювати під російським брендом "Вкусно – и точка", але цього не сталося.

Про це пише місцеве видання "Зеркало", передає LIGA.net.

Один із працівників мережі розказав, що McDonald's у Білорусі продовжить працювати в штатному режимі принаймні ще кілька тижнів, але серед колективу ходять чутки, що переходу під російський бренд може не бути взагалі.

"Усі ресторани мали закритися в понеділок (21 листопада, – ред.) о 18:00, а о 18:30 планувалися збори працівників. Але десь о 17:55 надійшов дзвінок із головного офісу, сказали, що ребрендинг поки скасовується", – розказав співрозмовник.

Причини такого рішення невідомі.

Раніше повідомлялося, що компанія обіцяє зберегти всі робочі місця в Білорусі, але змінити назву й відкритися під новим брендом.

У травні американська McDonald's Corp., найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування, продала свій бізнес в Росії Олександру Говору, який є партнером-франчайзі компанії та з 2015 року керував 25 ресторанами в Сибіру.

Після продажу частина ресторанів McDonald's в Росії відновила роботу в червні під новою назвою "Вкусно – и точка".