Російська платіжна система "Мир" зазнала краху навіть у "дружніх країнах" РФ, – Bloomberg

Шість із дев’яти країн, у яких працювала російська платіжна система "Мир", відмовилися від її підтримки через загрозу вторинних санкцій з боку США.

Про це повідомляє Bloomberg.



Аналітики агентства вважають ситуацію, що склалася, "крахом" спроби Росії створити власну альтернативу Visa і Mastercard в умовах фінансової ізоляції.



Співрозмовники агентства зазначили, що у Банку Росії були здивовані відмовою так званих "дружніх країн" від співпраці з російською фінансовою системою. Наразі, за даними Bloomberg, Центробанк РФ шукає іншу альтернативу.



За останні кілька місяців операції з "Миром" припинили повністю або скоротили співпрацю банки в Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, Казахстані, Туреччині та В'єтнамі. Туреччина допускала створення нової спільної платіжної системи для російських туристів, але про якісь конкретні кроки поки не повідомлялося.

Частково роботу із системою зберегли лише Вірменія, Білорусь та Казахстан.

Станом на початок вересня карти "Мир" приймалися в 9 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, а також у Південній Осетії та Абхазії. Однак у вересні ціла низка банків із цих країн припинила обслуговувати російські картки.

У жовтні також стало відомо, що Шрі-Ланка також відмовилася приймати російські платіжні картки "Мир".