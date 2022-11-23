Молдова відповіла на звинувачення Росії про "осідання" газу в Україні. Каже, що це запаси

Звинувачення російського "Газпрому" української сторони у несанкціонованому відборі призначеного для Молдови газу, неправдиві.

Про це заявив міністр інфраструктури й регіонального розвитку Молдови Андрей Спину у Telegram.

"Газпром у звичному для нас недружньому стилі погрожує подальшими скороченнями поставок газу. Україну та Молдову звинувачують у тому, чого насправді немає. Щоб було зрозуміло, весь газ, який постачається до Молдови, доходить до нашої країни. І правий берег платить і платитиме за поставлений нам газ. Ті обсяги газу, про які говорить Газпром, – наші запаси, які ми зберігаємо у сховищах в Україні", – наголосив він.

Як повідомлялося, раніше у вівторок "Газпром" заявив про "осідання" в Україні російського газу, призначеного для постачання молдовським споживачам за контрактом з "Молдовагазом".

"Газпром" заявив, що Молдова не оплатила у відповідності до контракту 24,94 млн кубометрів отриманого у листопаді газу, водночас "сумарний накопичений обсяг осідання на території України – 52,52 млн. куб. м газу".

У випадку "збереження транзитного дисбалансу через Україну для споживачів Молдови" російський "Газпром" погрожує з 28 листопада зменшити подачу газу для транзиту через Україну.

Водночас Оператор ГТС України відкинув звинувачення "Газпрому". Зазначається, що його претензії пов'язані із запуском Молдовою віртуального реверсу на українсько-молдовській точці з'єднання Гребеники. У компанії заявили, що погрожуючи зменшити обсяги транспортування в Молдову, "Газпром" намагається позбавити цю країну можливості використовувати українські ГТС та підземні сховища газу і заблокувати інструмент віртуального реверсу, тим самим посиливши залежність від російського природного газу на початку опалювального сезону.