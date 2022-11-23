SpaceX Маска подала в суд на українську компанію через її назву "Старлінк"

Американська компанія бізнесмена Ілона Маска SpaceX подала позов на українську компанію ТОВ "Старлінк" та на "Укрпатент", хоче припинити дію цієї торгової марки.

Провадження по справі було відкрите 24 жовтня, повідомляє портал dev.ua.

Виявилося, що український однойменний бренд Starlink існує давно. Заявку на її реєстрацію українська ТОВ "Старлінк" подала, згідно з даними реєстру торгівельних знаків, ще у березні 2010 року. А сама реєстрація знаку відбулася у лютому 2011.

Водночас дочірня компанія американської Starlink з’явилася в Україні у квітні 2022 року. Вона має назву ТОВ "Старлінк Юкрейн". Також після початку війни Starlink почав надавати в Україні послуги супутникового інтернету.

Засновником ТОВ "Старлінк" є Сергій Дулицький. За його словами, юристи Маска вийшли на нього десь рік тому, ще до початку війни. Вони вимагали віддати на користь американського Starlink торговельну марку. Причина: "Starlink – це всесвітьно відомий бренд. Тому віддайте".

Дуліцький зазначив, що його компанія надає IT-послуги під брендом StarLink вже давно – понад 14 років. Сама компанія ТОВ "Старлінк" зареєстрована, згідно реєстру, ще у 2009.

Starlink – це послуга супутникового Інтернету від SpaceX, яка працює на низькій навколоземній орбіті (LEO). Starlink був вперше анонсований у 2015 році, а почав пропонувати послуги клієнтам у 2020 році.

Дулицький каже, що не хоче просто так віддати свою назву американській компанії. Він допускає, що може піти на переговори зі SpaceX, але на умовах того, що остання компенсує його фірмі втрати, пов’язані з відмовою від бренду. Він підкреслив, що по цьому імені його бізнес знають клієнти, багато років на цьому домені працювала пошта.

Перше засідання по справі призначене на 8 грудня.