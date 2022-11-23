В Естонії розповіли подробиці про заморожені російські активи на десятки мільйонів євро

Естонія у межах санкцій Євросоюзу проти РФ за війну заморозила в країні активи росіян на десятки мільйонів євро, більшість із них пов’язані із двома олігархами.

Про це повідомляє ERR, передає "Європейська правда".

Понад 90% заморожених активів пов’язані з російськими олігархами Андрєєм Мельниченком і В’ячеславом Кантором. Перший є власником компанії Eurochem, що базується в Сілламяе, другий – компанії DBT у місті Мууга. Із цими компаніями пов’язані ще низка інших.

За словами керівниці відділу міжнародних санкцій та запобігання фінансування тероризму Управління фінансової розвідки Лаури Аус, порахувати точну вартість заморожених активів майже неможливо.

Кошти, заморожені у фінансових установах і на банківських рахунках, складають близько 11,7 млн євро. Ще 8,4 євро заморожені на авансових рахунках податково-митного департаменту. При цьому, сума постійно змінюється, тому що компанії можуть використовувати заморожені кошти в окремих випадках – для безпечного зберігання хімічної продукції.

Для забезпечення виконання санкцій здійснили загалом понад 35 тисяч інспекцій та зафіксували понад 1300 порушень. Водночас серед порушень санкцій найпоширеніші випадки – коли люди, які їдуть в Росію, не знають або вдають, що не знали про заборону вивезення єврових банкнот.