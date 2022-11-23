Україна експортувала "зерновим коридором" продукції на $3,5 мільярда, найбільше заробив Kernel Веревського, – Forbes

Від серпня Україна експортувала "зерновим коридором" 11 млн тонн агропродукції на $3,5 млрд.

Найбільше агропродукції експортувала компанія Kernel Андрія Веревського – 813 500 тонн, або майже 10%, пише український Forbes із посилання на дані брокерської компанії Maxigrain.

Крім Kernel, до першої пʼятірки найбільших експортерів увійшли UkrLandFarming Олега Бахматюка (296 800 тонн), американська ADM (292 700 тонн), українська Agroprosperis, яка належить американському New Century Holdings (251 000 тонн) і Nibulon Андрія Вадатурського (210 200 тонн).

Водночас швейцарська Glencore імпортувала 177 500 тонн, американська Cargill – 163 800 тонн, китайська COFCO – 156 900 тонн, французька Louis Dreyfus – 98 600 тонн, а маловідома українська Trepfin – 155 800 тонн.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, "зернову угоду" продовжено на чотири місяці. Гарантами виконання угоди залишилися ООН та Туреччина. Продовження угоди підтвердило також російське МЗС.

За весь час дії "зернової угоди" Україна експортувала агропродукції приблизно $3,5 млрд, зазначив генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон. За його словами, за наступні чотири місяці Україна може експортувати по 4 млн тонн зерна на $1,2 млрд щомісячно.

На заваді цьому може стати Росія, яка знову ускладнює український експорт, затримуючи перевірки суден. Торговельні судна, які перевозять українське збіжжя, поблизу Босфорської протоки перевіряє інспекційна група, в яку входять представники України, ООН, Туреччини та Росії.

Якщо на початку листопада до портів Одеської області приходило 9-11 суден щодня, то 17-20 листопада лише по одному або взагалі жодного, зазначив керівник Моніторингової групи з санкцій та свободи судноплавства Андрій Клименко.

За даними брокерської компанії Maxigrain, станом на 22 листопада в черзі на вихід з Чорного моря стоять приблизно 36 суден, які разом завантажені більше ніж одним мільйоном тонн продукції.