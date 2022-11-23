Гендиректор МАГАТЕ обговорив з очільником "Росатому" зону безпеки навколо Запорізької АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі обговорив з російською делегацією на чолі з гендиректором "Росатому" створення зони ядерної та фізичної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляєпресслужба Агентства у Twitter.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зустрівся сьогодні в Стамбулі з російською делегацією на чолі з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим для проведення консультацій щодо операційних аспектів, пов'язаних з безпекою на Запорізькій АЕС в Україні, а також щодо термінового створення зони ядерної та фізичної безпеки", – йдеться у повідомленні.

Раніше гендиректор "Росатому" Олексій Ліхачов заявив, що на окупованій Запорізькій АЕС існує ризик атомної аварії. Водночас він назвав "неприпустимою та неадекватною" резолюцію ради керуючих МАГАТЕ, яка закликала Росію негайно вивести свої війська з території ЗАЕС та припинити тиск на український оперативний персонал Запорізької атомної електростанції.

При цьому він переклав відповідальність за створення зони безпеки навколо ЗАЕС на голову МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та результати його переговорів з Росією та Україною.

Як повідомлялося, за даними "Енергоатома", 20 листопада внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 "прильотів" на майданчик Запорізької АЕС.