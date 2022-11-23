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Керівництво митного посту "Столичний" затримали за вимагання хабарів з імпортерів, – ДБР

дбр

Працівники Державного бюро розслідувань викрили керівництво митного посту "Столичний" Київської митниці. Посадовці систематично вимагали хабарі від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які ввозили в Україну товари широкого вжитку.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці встановили, що за безперешкодне митне оформлення товарів та пришвидшення процедури оформлення митні ділки брали $300 з одного контейнеру. Лише за короткий період слідство задокументувало факти отримання хабарів на кілька тисяч доларів.

Правоохоронці затримали зловмисників під час одержання чергової частини хабаря від одного з імпортерів.

Про підозру повідомлено начальнику митного посту "Столичний" Київської митниці та виконувачу обов’язків його заступника. Митники підозрюються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (513) митниця (824) митний контроль (198) ДБР (501)


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цікаво, а скільки затриманих митників посадили, бо інформаціїї про такі випадки нема. є тільки неоднарозові повідомлення про затримання.
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23.11.2022 13:05 Відповісти

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