Керівництво митного посту "Столичний" затримали за вимагання хабарів з імпортерів, – ДБР
Працівники Державного бюро розслідувань викрили керівництво митного посту "Столичний" Київської митниці. Посадовці систематично вимагали хабарі від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які ввозили в Україну товари широкого вжитку.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Правоохоронці встановили, що за безперешкодне митне оформлення товарів та пришвидшення процедури оформлення митні ділки брали $300 з одного контейнеру. Лише за короткий період слідство задокументувало факти отримання хабарів на кілька тисяч доларів.
Правоохоронці затримали зловмисників під час одержання чергової частини хабаря від одного з імпортерів.
Про підозру повідомлено начальнику митного посту "Столичний" Київської митниці та виконувачу обов’язків його заступника. Митники підозрюються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
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