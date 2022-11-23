На соцвиплати із держбюджету спрямували майже 340 мільярдів із початку року, – Мінфін

Упродовж січня-жовтня 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовали 338,5 млрд грн, зокрема у жовтні – 34,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що 52,3 млрд грн було спрямовано на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, із них у жовтні – 5,5 млрд грн.

Ще 41,6 млрд грн виділили для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, із них у жовтні – 5,8 млрд грн.

Крім того, 25,6 млрд грн пішли на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, у жовтні ‒ 900 млн грн.

Також 188,1 млрд грн направили Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, у жовтні ‒ 22,1 млрд грн.

Ще 30,9 млрд грн направили на єПідтримку, що забезпечило отримання допомоги у повному обсязі всім отримувачам, які подали заявку на одержання такої допомоги.

"На сьогодні одним із головних завдань є соціальний захист громадян, продовження виплат заробітних плат і пенсій, надання людям підтримки від держави. І Уряд робить все можливе, щоб в умовах воєнного стану, наші громадяни отримали вчасно належні їм виплати, житлові субсидії та пенсії", ‒ прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.