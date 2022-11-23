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Новини
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Окупанти пограбували вантаж з обігрівачами "Енергоатома", який прямував на Запорізьку АЕС

заес,магате

Минулого тижня НАЕК "Енергоатом" доправила на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію вантаж з критично важливим обладнанням та запчастинами. Водночас окупанти вилучили частину вантажу під час огляду на блокпосту.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"На блокпосту у Василівці окупанти змусили розвантажити автівки та "вилучили на свої потреби" 45 обігрівачів з 300, які знаходились у вантажі. Після цього пропустили транспорт далі", – йдеться у повідомленні.

У компанії пояснюють, що обігрівачі потрібні Запорізькій АЕС для підтримання температури в приміщеннях, а також створення умов роботи в зимовий період у той час, коли станція не виробляє електроенергію.

"Російським окупантам байдуже, що і в кого красти. Загарбники не усвідомлюють, що своїми діями прирікають персонал ЗАЕС на роботу в надлюдських умовах в зимовий період. Люди, працюючи під тиском та в умовах загрози життю, тепер ще й замерзають", – підкреслили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", наразі російські окупанти вимагають від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.

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окупація (186) Енергоатом (1210) Запорізька АЕС (350)


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Як же всю цю кацапську мерзоту хочеться перебити без розбору на "хароших" та "демократичних"
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23.11.2022 13:48 Відповісти
a ви що, сподівались на інше?це називається, гумдопомога рашистам.
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23.11.2022 13:50 Відповісти
А пенсии в такой способ не пробовали развозить? С чего вы вообще взяли, что весь этот товар не достанется оккупантам? Феерические... Или это такой способ деньги списать???
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23.11.2022 13:57 Відповісти
Це шо за допомога кацапам, це шо за тварі в в цьому Енергоатомі сидять, де СБУ, де НАбУ шо це пі.дець твориться, відправляти обладнання на окуповану територію, жесть
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23.11.2022 13:58 Відповісти
что-то проявляется, какая-то схема с душком. Энерго-атом отправил в Энергодар 300 обогревателей (уж очень критически необходимая вещь, где даже зимой на водоеме,по размеру как озеро вода +20). Что- то подсказывает мне, что это схема как закинуть товары и подороже продать, под ширмой Энергоатома. Это тоже самое , что в Отечественную, везти валенки через немецкие кордоны, для военнопленных. Очень уж вонючая отмазка.
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23.11.2022 14:11 Відповісти
я смотрю в этой Запорожской области одни аферюги собрались, то гуманитарку вагонами творили (и им за это ничего не было Зеля даже с собой в турне в Херсон взял), то теперь гуманитарная помощь кацапам, дело тут нечистое, без помощи сверху такое делать неззззя.
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23.11.2022 14:16 Відповісти

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