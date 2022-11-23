Окупанти пограбували вантаж з обігрівачами "Енергоатома", який прямував на Запорізьку АЕС

Минулого тижня НАЕК "Енергоатом" доправила на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію вантаж з критично важливим обладнанням та запчастинами. Водночас окупанти вилучили частину вантажу під час огляду на блокпосту.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"На блокпосту у Василівці окупанти змусили розвантажити автівки та "вилучили на свої потреби" 45 обігрівачів з 300, які знаходились у вантажі. Після цього пропустили транспорт далі", – йдеться у повідомленні.

У компанії пояснюють, що обігрівачі потрібні Запорізькій АЕС для підтримання температури в приміщеннях, а також створення умов роботи в зимовий період у той час, коли станція не виробляє електроенергію.

"Російським окупантам байдуже, що і в кого красти. Загарбники не усвідомлюють, що своїми діями прирікають персонал ЗАЕС на роботу в надлюдських умовах в зимовий період. Люди, працюючи під тиском та в умовах загрози життю, тепер ще й замерзають", – підкреслили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", наразі російські окупанти вимагають від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.