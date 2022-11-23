Російський бізнес просить Путіна домовитися про відновлення експорту аміаку через Україну

Співвласник російських виробників добрив "Уралхім", "Уралкалій" та "Тольяттіазот" Дмітрій Мазєпін звернувся до Владіміра Путіна з проханням вирішити питання відновлення транзиту російського аміаку на експорт через Одесу.

Про це Мазєпін, який очолює комісію РСПП з виробництва та ринку мінеральних добрив заявив під час зустрічі з Путіним, повідомляється на сайті Кремля.

За словами російського бізнесмена, у рамках укладеної Росією, Україною та ООН "зернової угоди" сторони, зокрема, домовилися відновити транспортування аміаку з підприємства "Тольяттіазот" територією України.

"У цьому меморандумі був пункт про те, що труба, яка історично пов'язує Тольятті та Одесу, буде розблокована", – зазначив Мазєпін.

"Російська сторона готова, труба по російській стороні справна. Ми маємо дані, що на українській стороні вона теж може запрацювати. Але минув час, рухів немає. Ми сподівалися, що коли буде продовження зернової угоди, яке нещодавно відбулося, також це питання буде вирішено. Але хочу вам доповісти, що українська сторона висуває низку політичних питань", – додав російський бізнесмен.

За його словами, змінити ситуацію не допоміг і той факт, що російська сторона домовилася про передачу аміаку на кордоні з Україною американській трейдинговій компанії Trammo (раніше – Transammonia).

"Вони сказали: "Ми вивеземо, поставимо". Вони довго й давно десятиліттями працюють на ринку. Але угода все одно не зрушила", – розповів бізнесмен.

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Він додав, що з 2021 року будується альтернативний маршрут для експорту російського аміаку в Тамані, однак запустити його не вдасться до кінця 2023 року.

"Але просили б вас допомогти все-таки в рамках зернової угоди тимчасово відкрити і забезпечити нам в Одесі злив та транспортування аміаку", – закликав Мазєпін Путіна.

Своєю чергою Путін зазначив, що "виграш" від розблокування постачання російського аміаку "для всіх учасників цього процесу зрозумілий". Він пообіцяв попрацювати з колегами з ООН над вирішенням питання.

Як повідомлялося, 17 листопада у Стамбулі сторони "зернової ініціативи" домовилися про її продовженняще ще на 120 днів.

За даними Financial Times, в обмін на продовження "зернової угоди" про експорт українського зерна з чорноморських портів Росія вимагала відновити експорт аміаку трубопроводом "Тольятті - Одеса", а також вивести з-під дії санкцій "Россєльхозбанк". Однак ці вимоги не були задоволені.

Президент Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо РФ поверне українських військовополонених.

Водночас через проблеми з експортом у Росії падає виробництво добрив. За сім місяців 2022 року в Росії виготовили на 26% менше калійних добрив, ніж роком раніше. Основний виробник "Уралкалій" не може вирішити логістичні проблеми, а нішу, що утворилася на ринку, намагаються зайняти компанії з Канади, США і Таїланду.