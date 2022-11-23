Євросоюз може встановити стелю цін на російську нафту на рівні $65-70 за барель, – Bloomberg

Європейський Союз в координації з G7 обговорює обмеження ціни на російську нафту від $65 до $70 за барель.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією офіційних осіб, знайомих із ситуацією, постпреди ЄС у середу проводять зустріч із метою схвалити механізм обмеження ці на російську нафту. Якщо вони зможуть домовитися, то зможуть оголосити про це пізніше у середу.

Як зазначає агентство, деякі представники ЄС вважають, що запропонована стеля надто висока, адже ціна $65-70 за барель значно перевищує собівартість виробництва бареля нафти.

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Як повідомлялося, очікується, що країни "Великої сімки" оголосять про встановлення максимальної ціни на російську нафту вже у середу, 23 листопада.

Обмеження, яке підтримують країни G7 та ЄС, заборонить компаніям з цих країни надавати послуги для експорту нафти з РФ, такі як страхування, посередництво та фінансова допомога, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо нафта не буде продана нижче узгодженої ціни. Мета ліміту – утримати російську нафту на ринку, щоб уникнути стрибків цін, і в той самий час зменшити доходи Москви.

Раніше обговорювалось встановлення ліміту на рівні між $40 і $60 за барель. У відповідь віцепрем'єр Росії Олександр Новак попередив, що Росія відмовиться постачати нафту та нафтопродукти країнам, які запровадять обмеження цін.

Обмеження ціни замінить план Європи щодо повної заборони фінансування та страхування постачання російської нафти, який має набути чинності 5 грудня. Офіційні особи США стурбовані тим, що ці санкції відріжуть російську нафту від світових ринків і призведуть до зростання цін на енергоносії, тому вони хочуть встановити обмеження ціни до цієї дати.