Увесь Львів залишився без світла, призупинено подачу опалення та води, – Садовий (оновлено)
У середу, 23 листопада, у всьому Львові зникло електропостачання.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у Telegram.
"Все місто – без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків", – наголосив він.
Пізніше мер Львова заявив, що через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу опалення і води. "Переходимо на роботу дизель-генераторів", – наголосив він.
Трамваї та тролейбуси у місті також не курсують. Після завершення тривоги міська влада обіцяє пустити на дороги додаткові автобуси.
Як відомо, 23 листопада росіяни розпочали черговий обстріл українських міст. В Офісі президента повідомили про влучання по об’єктах інфраструктури в кількох областях
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