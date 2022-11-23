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Увесь Львів залишився без світла, призупинено подачу опалення та води, – Садовий (оновлено)

львів

У середу, 23 листопада, у всьому Львові зникло електропостачання.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у Telegram.

"Все місто – без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків", – наголосив він.

Пізніше мер Львова заявив, що через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу опалення і води. "Переходимо на роботу дизель-генераторів", – наголосив він.

Трамваї та тролейбуси у місті також не курсують. Після завершення тривоги міська влада обіцяє пустити на дороги додаткові автобуси.

Як відомо, 23 листопада росіяни розпочали черговий обстріл українських міст. В Офісі президента повідомили про влучання по об’єктах інфраструктури в кількох областях

Автор: 

Львів (850) електроенергія (4297)


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