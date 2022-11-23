Пункт пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною не працює через відсутність світла

Пункт пропуску "Дзвінкове" на українсько-угорському кордоні тимчасово призупинив роботу через відсутність електроенергії.

Про це повідомляє західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

"Доводимо до відома, що у зв’язку з відсутністю електроживлення призупинено оформлення осіб та транспортних засобів в пункті пропуску "Дзвінкове". Просимо врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок та, по можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок чергової атаки росіян на енергосистему України 23 листопада зафіксували влучання по об’єктах критичної інфраструктури у кількох областях.