У Львові на 70% відновлено водопостачання, половина міста вже зі світлом, – мер
Станом на 18:20 половина Львова забезпечена електроенергією, проте в місті продовжуються планові відключення
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
"Половина Львова вже з електроенергією. Але пам’ятайте, що продовжуються планові відключення. Водопостачання в місті відновлено на 70%. Частина будинків забезпечені лише на перших поверхах. Але це тимчасово", – написав Садовий.
Також запускаються міські ТЕЦ та йде робота над відновленням теплопостачання та подачею гарячої води.
Якщо не станеться надзвичайної ситуації, то садки та школи завтра працюватимуть у звичному режимі", – додав він.
За його словами, автобусів на вечір запустили більше, паралельно відновлюється роботу електротранспорту. 75% світлофорів вже працюють.
У Львові працюють 18 пунктів обігріву, де можна зарядити телефони, погрітися, випити гарячого чаю чи кави.
Будь ласка, зачекайте...
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