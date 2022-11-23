У Львові на 70% відновлено водопостачання, половина міста вже зі світлом, – мер

Станом на 18:20 половина Львова забезпечена електроенергією, проте в місті продовжуються планові відключення

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Половина Львова вже з електроенергією. Але пам’ятайте, що продовжуються планові відключення. Водопостачання в місті відновлено на 70%. Частина будинків забезпечені лише на перших поверхах. Але це тимчасово", – написав Садовий.

Також запускаються міські ТЕЦ та йде робота над відновленням теплопостачання та подачею гарячої води.

Якщо не станеться надзвичайної ситуації, то садки та школи завтра працюватимуть у звичному режимі", – додав він.

За його словами, автобусів на вечір запустили більше, паралельно відновлюється роботу електротранспорту. 75% світлофорів вже працюють.

У Львові працюють 18 пунктів обігріву, де можна зарядити телефони, погрітися, випити гарячого чаю чи кави.