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Новини
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"Приватбанк" збільшив ліміти на отримання готівки в банкоматах з карток усіх українських банків до 20 тисяч

приватбанк

З 23 листопада державний "Приватбанк" встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток "Приватбанку" та інших українських банків на рівні 20 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що таку суму користувачі карток будь-якого банку можуть отримати в банкоматі "Приватбанку" за одну операцію, та повторити через три години.

За словами члена правління "Приватбанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, збільшення лімітів на отримання готівки для карток всіх українських та закордонних банків дозволить клієнтам за необхідності отримати доступ до готівкових коштів через найбільшу в Україні мережу банкоматів.

На сьогодні в мережі "Приватбанку" працюють понад 5 тис. банкоматів у всіх регіонах України.

У банку нагадали, що за умов аварійного відключення електрики "Приватбанк" забезпечує безперебійну роботу онлайн-банкінгу та застосунку "Приват24", "Приват24 для бізнесу", процесингу, системи безготівкових розрахунків завдяки перенесенню цифрових потужностей до хмари.

Переважна більшість послуг доступні клієнтам через веб-версію "Приват24" або через мобільні застосунки цілодобов. Під час аварійних відключень електроенергії для отримання послуг можна звернутися до найближчого чергового відділення, що буде працювати в окремому режимі.

Автор: 

гроші (546) Приватбанк (1787)


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Немає нічого надійнішого за готівку... Війна і відсутність електроенергії - це довели...
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24.11.2022 11:30 Відповісти
Да, да, у нас возле супермаркета по 3 штуки дают. 70 баксов
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24.11.2022 12:14 Відповісти
подняли до 20 штук.
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24.11.2022 12:20 Відповісти
Нет. Возле супермаркетов будет 3-4. И у них лимиты зависят от пополнения наличкой. Даже в отделениях банков и до войны. Недобанк.
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24.11.2022 12:22 Відповісти

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