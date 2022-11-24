Литовці зібрали $750 тисяч на морські дрони для України. Їх назвуть "Peace Дец" , "Peace Да" і "Peace Дюк"
У Литві в межах збору коштів на морські безпілотники для України вже зібрали $750 тисяч. Загалом придбають три дрони.
Про це написав литовський журналіст Андрюс Тапінас у Twitter.
"Литовці зробили це! Ми закрили збір коштів і за $750 тисяч купимо для України три морські безпілотники. І назвали їх з гордістю за мир – Peace Дец, Peace Да і Peace Дюк. Російський чорноморський флот – бійся. Безпілотники PEACE прилетять непомітно", – написав він.
Lithuanians did it! We closed the fundraising and for $750 000 will buy 3 marine drones for Ukraine— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 23, 2022
And we named them proudly for peace - Peace Дец , Peace Да and Peace Дюк
russian Black sea fleet - be afraid. PEACE drones will come unnoticably. #PEACEДецподкралсянезаметно pic.twitter.com/2Mx9ys02cj
Як повідомлялося, нещодавно у Литві придбали для України перший морський безпілотник. Йому дали назву "PEACE Дец".
Нагадаємо, 11 листопада президент Володимир Зеленський оголосив збір коштів на фандрейзинговій платформі United24 на перший у світі український флот морських дронів. Як додали у Міністерстві цифрової трансформації, Україні потрібно 100 морських дронів, ціна кожного – 10 млн грн.За перший день ініціативи було зібрано 120 млн грн.
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Игорь Мартынов
@dikinshtutser
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https://twitter.com/dikinshtutser/status/1595106364552249345 22 ****.
Предприниматели уехавшие из Украины в Польшу и открывшие там бизнес,генерируют прибыль в 3раза больше чем в Украине. Кто уехал дальше в ЕС- в 7раз. Знаете почему? Там нет налогового мусорья, прокурорских ********** и судей проджных, их кормить не надо. Нет олигофрена Гетьманцева.
Razom do Peremogi !
Slava Drugu Ukraini -Litvi !