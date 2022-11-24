Литовці зібрали $750 тисяч на морські дрони для України. Їх назвуть "Peace Дец" , "Peace Да" і "Peace Дюк"

У Литві в межах збору коштів на морські безпілотники для України вже зібрали $750 тисяч. Загалом придбають три дрони.

Про це написав литовський журналіст Андрюс Тапінас у Twitter.

"Литовці зробили це! Ми закрили збір коштів і за $750 тисяч купимо для України три морські безпілотники. І назвали їх з гордістю за мир – Peace Дец, Peace Да і Peace Дюк. Російський чорноморський флот – бійся. Безпілотники PEACE прилетять непомітно", – написав він.

Lithuanians did it! We closed the fundraising and for $750 000 will buy 3 marine drones for Ukraine



And we named them proudly for peace - Peace Дец , Peace Да and Peace Дюк



russian Black sea fleet - be afraid. PEACE drones will come unnoticably. #PEACEДецподкралсянезаметно pic.twitter.com/2Mx9ys02cj — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 23, 2022

Як повідомлялося, нещодавно у Литві придбали для України перший морський безпілотник. Йому дали назву "PEACE Дец".

Нагадаємо, 11 листопада президент Володимир Зеленський оголосив збір коштів на фандрейзинговій платформі United24 на перший у світі український флот морських дронів. Як додали у Міністерстві цифрової трансформації, Україні потрібно 100 морських дронів, ціна кожного – 10 млн грн.За перший день ініціативи було зібрано 120 млн грн.