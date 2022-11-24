БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 688 24

Литовці зібрали $750 тисяч на морські дрони для України. Їх назвуть "Peace Дец" , "Peace Да" і "Peace Дюк"

дрон

У Литві в межах збору коштів на морські безпілотники для України вже зібрали $750 тисяч. Загалом придбають три дрони.

Про це написав литовський журналіст Андрюс Тапінас у Twitter.

"Литовці зробили це! Ми закрили збір коштів і за $750 тисяч купимо для України три морські безпілотники. І назвали їх з гордістю за мир – Peace Дец, Peace Да і Peace Дюк. Російський чорноморський флот – бійся. Безпілотники PEACE прилетять непомітно", – написав він.

Lithuanians did it! We closed the fundraising and for $750 000 will buy 3 marine drones for Ukraine

And we named them proudly for peace - Peace Дец , Peace Да and Peace Дюк

russian Black sea fleet - be afraid. PEACE drones will come unnoticably. #PEACEДецподкралсянезаметно pic.twitter.com/2Mx9ys02cj

— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 23, 2022

Як повідомлялося, нещодавно у Литві придбали для України перший морський безпілотник. Йому дали назву "PEACE Дец".

Нагадаємо, 11 листопада президент Володимир Зеленський оголосив збір коштів на фандрейзинговій платформі United24 на перший у світі український флот морських дронів. Як додали у Міністерстві цифрової трансформації, Україні потрібно 100 морських дронів, ціна кожного – 10 млн грн.За перший день ініціативи було зібрано 120 млн грн.

Автор: 

безпілотник (550) Литва (493) дрони (381)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+27
Литовським браттям-черговий респект...
показати весь коментар
24.11.2022 11:22 Відповісти
+23
показати весь коментар
24.11.2022 11:25 Відповісти
+21
Судя по названиям - литовцы за мир. Огромное спасибо.
показати весь коментар
24.11.2022 11:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Литовським браттям-черговий респект...
показати весь коментар
24.11.2022 11:22 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2022 11:25 Відповісти
супер! молодцы!....очень хорошо назвали
показати весь коментар
24.11.2022 11:27 Відповісти
Перші два ,судячи по назві,для кримського моста?
показати весь коментар
24.11.2022 11:27 Відповісти
третій також не буде зайвим для цього кацапського недо-мосту !!!
показати весь коментар
24.11.2022 12:11 Відповісти
Судя по названиям - литовцы за мир. Огромное спасибо.
показати весь коментар
24.11.2022 11:35 Відповісти
Ecio k etim dobavili litovskije 12 dron nazyvajetsia "som" ryba jest takaja.Oni byli ispolzovani zmeinom ostrove.Premucestvo ix v tom sto oni obkidujetsia Bayraktarami,tak ix vydet kacapi i vyjavliajetsia gde ix PVO,.Te droni desiovyje vsego 10 tysiac evro ,ne zalko tak kak Bayraktar
показати весь коментар
24.11.2022 11:35 Відповісти


Игорь Мартынов

@dikinshtutser

·

https://twitter.com/dikinshtutser/status/1595106364552249345 22 ****.

Предприниматели уехавшие из Украины в Польшу и открывшие там бизнес,генерируют прибыль в 3раза больше чем в Украине. Кто уехал дальше в ЕС- в 7раз. Знаете почему? Там нет налогового мусорья, прокурорских ********** и судей проджных, их кормить не надо. Нет олигофрена Гетьманцева.
показати весь коментар
24.11.2022 11:37 Відповісти
...при помощи ВСУ и ЕС должны по возвращении домой сделать всё так же, чтобы Украина действительно стала Европой - без взяток, причём начиная с таможни!
показати весь коментар
24.11.2022 12:45 Відповісти
пусть начнут с Киева и перестанут платить дань , даже сегодня , киоски и кофейни , которые открылись и работают , уже под прессом , от 200 до 500 бакинских в зависимости от района , в других городах которые дальше от бомбежек ситуация та-же , подпольные цеха по пошиву одежды крышуются сбушниками , цеха по мебели то же самое , тут мзда от 3000 до 5000 бакинских, а что говорить про подпольные мини заводики по производству сигарет , парфюмерии, алкоголю, моющим средствам , шампуням и тд , ..............вы себе даже не представляете сколько левака в супермаркетах и точках по сбыту , про лекарства вообще отдельная тема , в аптеках от 20 до 50 % лекарств контрафактные , которые хорошо если не вредят , а в большинстве своем делают только хуже , про учебные заведения вообще нечего говорить , ...............в тени и поборах 2 бюджета страны , а то и больше , и это выгодно верховной раде , именно они финальные получатели кеша и остальных прелестей жизни , и они не будут думать как нормальные люди , им похер государство , и им похер все происходящее сейчас , потому что они купили себе министерские кресла , а бабло нужно отбить и заработать ...................все структуры, от низа до верха коррумпированы и повязаны , так что нам до Польши как до луны пешком , и то вряд-ли получится.
показати весь коментар
24.11.2022 13:14 Відповісти
И кому это разгребать?
показати весь коментар
24.11.2022 14:49 Відповісти
Не правда, как минимум двоеное налогообложение уже делает невыгодным по сравнению с Украиной. У нас еще божеские налоги и на многое закрывают глаза. По крайней мере малым бизнесом выгоднее заниматься в Украине.
показати весь коментар
24.11.2022 13:14 Відповісти
Ці назви підняли гумор!!! Літовцям велика подяка!!!!
показати весь коментар
24.11.2022 11:57 Відповісти
Molodci ! Dyakuemo !
Razom do Peremogi !
Slava Drugu Ukraini -Litvi !
показати весь коментар
24.11.2022 12:09 Відповісти
Краще не придумаєш
показати весь коментар
24.11.2022 12:10 Відповісти
не зупиняйтеся брати, пропоную наступну назву "Peace да Рус"
показати весь коментар
24.11.2022 12:19 Відповісти
Ха-ха, я даже знаю, кто этот ******))
показати весь коментар
24.11.2022 12:22 Відповісти
Русня отримає PEACE-дюлей
показати весь коментар
24.11.2022 12:58 Відповісти
а як жеж PEACE ДОН?
показати весь коментар
24.11.2022 13:15 Відповісти
Следующая серия Дронов : То, Рез, Бол, Liz, Стый.
показати весь коментар
24.11.2022 13:53 Відповісти
Переклад з литовської - русні *****!
показати весь коментар
24.11.2022 14:31 Відповісти
Особый балтийский юмор..
показати весь коментар
24.11.2022 17:45 Відповісти
Песеда і Песедець. Змістовно вирішили назвати, без понтів. Ну а ми - ДЯКУЄМО.
показати весь коментар
24.11.2022 22:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 