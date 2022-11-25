Голова МАГАТЕ відреагував на відключення всіх атомних станцій України внаслідок російських обстрілів

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав безпрецедентною і глибоко тривожною ситуацію в українській енергосистемі 23 листопада, коли в результаті російських обстрілів було відключено всі чотири атомні станції, які перейшли на аварійне забезпечення дизель-генераторами.

"Ця безпрецедентна ситуація була б неймовірною ще місяць тому. Це глибоко турбує", – заявив Гросі у своєму відеозверненні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що ще на початку війни МАГАТЕ визначило сім невід'ємних стовпів безпеки та захисту, у тому числі необхідність підтримувати фізичну недоторканність та наявність надійного зовнішнього джерела живлення українських атомних станцій.

"Я закликаю сьогодні, щоб ці стовпи були дотримані, щоб усі атомні електростанції України не постраждали в такий спосіб", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

За його словами, у той час як світ був зосереджений на небезпечній ситуації на Запорізькій АЕС, найбільшій в Європі атомній електростанції, не можна забувати про інші ядерні об'єкти країни.

Він нагадав, що нещодавно Україна звернулася до МАГАТЕ з проханням направити свої місії та підтримку, окрім Запорізької АЕС, також на інші працюючі станції та Чорнобильську АЕС.

"Ця допомога почалася. Ми повинні зробити все, щоб запобігти ядерній аварії на будь-якому з цих ядерних об'єктів, яка лише посилить ті жахливі страждання, які ми вже спостерігаємо в Україні. Час діяти зараз", – наголосив Гроссі.

Як повідомлялося, 23 листопада всі блоки Рівненської (чотири сумарної потужністю 2835 МВт), Південноукраїнської (три сумарної потужності 3000 МВт) і Хмельницької АЕС (два сумарної потужності 2000 МВт) вперше в історії були відключені через зниження частоти в енергосистемі України внаслідок масованих російських ракетних обстрілів.

Попередня російська ракетна атака 15 листопада призвела до відключення від енергосистеми двох блоків ХАЕС та одного блоку РАЕС.

ЗАЕС має шість блоків по 1000 МВт, проте станцію було повністю зупинено на початку вересня.