"Генератори надії": у Європі запустили програму, яка допоможе Україні з необхідним енергообладнанням

Європейська програма "Генератори надії" дозволить використати можливості горизонтальної співпраці в ЄС та забезпечить Україну необхідним енергообладнанням.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

"Дуже важливу ініціативу розпочали наші партнери у Європейському Союзі. Європарламент разом із мережею європейських міст започаткували програму "Генератори надії". Це дасть нам змогу використати можливості горизонтальної співпраці у Європі – з містами, з бізнесами – й забезпечити Україну необхідним зараз енергообладнанням", – зазначив він.

Очільник держави подякував президентці Європарламенту Роберті Мецолі та всім друзям у Євросоюзі, хто вже долучився та ще долучається до програми.

У межах цієї ініціативи генератори Україні передадуть понад 200 європейських міст.