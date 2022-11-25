Ще двох експосадовців КМДА підозрюють у незаконній передачі держмайна профспілкам на мільярди гривень

Двом колишнім начальникам Головного управління майном КМДА повідомили про підозру за незаконну передачу права власності на державне майно профспілкам.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що загальна сума на момент вчинення злочинів сягала понад 300 млн грн, на сьогодні вартість цих об’єктів у десятки разів більше і сягає мільярдів гривень.

"Задокументовано, що починаючи з 1992 року і по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств за попередньою змовою групою осіб незаконно оформлювали право власності на державне майно, а потім відчужували курортно-оздоровчі, спортивні, туристичні та інші державні комплекси", – йдеться у повідомленні.

Чиновники КМДА незаконно видавали накази з оформлення права власності на майнові комплекси та об’єкти нерухомості.

Серед них, зокрема, приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок України, туристичного готелю "Дружба", учбово-спортивна база "Святошин".

Посадовцям повідомили про підозру за фактом зловживання службовим становищем в інтересах інших юридичних осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

ДБР вже передало ці об'єкти в управління АРМА. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, раніше ДБР повідомило про підозру ще одному експосадовцю КМДА, який брав участь в аналогічних оборудках.