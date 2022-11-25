Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Польщею та Молдовою можуть працювати з перебоями

Упродовж 25 листопада можуть бути перебої у роботі окремих пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною та Молдовою.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Зокрема, станом на ранок ускладнена робота пунктів пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею, "Косино" – на кордоні з Угорщиною та "Табаки" – на ділянці з Молдовою, де наразі може застосовуватися тимчасове призупинення оформлення осіб і транспорту.

"Збої у роботі пунктів пропуску періодично можуть виникати у зв’язку з пошкодженнями об’єктів критичної інфраструктури та перебоями в енергопостачанні. Такі обставини спричиняють тимчасове уповільнення або часткове призупинення пропускних операцій", – пояснили прикордонники.

Також на українсько-угорській ділянці в пункті пропуску "Вилок" здійснюється пропуск лише пішоходів. Крім того, пропуск пішоходів здійснюється на кордоні з Молдовою у пунктах пропуску "Малоярославець", "Нові Трояни" та "Виноградівка".

У пункті пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією здійснюється оформлення легкових транспортних засобів, мікроавтобусів та пішоходів.