Щомісячні витрати РФ на компенсації загиблим та пораненим зросли до $3,5 мільярда, – Forbes

За останній місяць війни сума компенсацій, які в Росії мають виплачуватись родичам загиблих і поранених військових, збільшилася втричі – до $3,5 млрд. Хоча ще влітку вона дорівнювала $1 млрд.

Про це свідчать підрахунки українського Forbes.

Як відомо, контрактним солдатам армії РФ обіцяють зарплату від 200 тис. рублів на місяць за війну в Україні, плюс додаткові виплати. У середньому на одного солдата, витрачається близько $200 на день.

У жовтні Росія різко збільшила чисельність своїх військ. 300 тис. мобілізованих обійдуться бюджету РФ в додаткові $1,8 млрд на місяць.

За даними Генштабу ЗСУ, за з 24 жовтня по 24 листопада в Україні загинула рекордна кількість російських солдат – 17 470. Це навіть більше, ніж в перший місяць війни. Частково це пов’язано з появою на фронті непідготовлених мобілізованих.

За кожного з них родина військового має отримати 7,4 млн рублів, або близько $110 тис. Кількість важко поранених, які можуть отримати виплату, орієнтовно в два рази більша. Сума компенсацій – 3 млн рублів.

Якщо влітку сума компенсацій, які мають виплачуватись загиблим і пораненим, оцінювалася в близько $1 млрд щомісячно, то за останній місяць війни вона перевищує $3,5 млрд, зазначає видання.