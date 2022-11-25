Щомісячні витрати РФ на компенсації загиблим та пораненим зросли до $3,5 мільярда, – Forbes
За останній місяць війни сума компенсацій, які в Росії мають виплачуватись родичам загиблих і поранених військових, збільшилася втричі – до $3,5 млрд. Хоча ще влітку вона дорівнювала $1 млрд.
Про це свідчать підрахунки українського Forbes.
Як відомо, контрактним солдатам армії РФ обіцяють зарплату від 200 тис. рублів на місяць за війну в Україні, плюс додаткові виплати. У середньому на одного солдата, витрачається близько $200 на день.
У жовтні Росія різко збільшила чисельність своїх військ. 300 тис. мобілізованих обійдуться бюджету РФ в додаткові $1,8 млрд на місяць.
За даними Генштабу ЗСУ, за з 24 жовтня по 24 листопада в Україні загинула рекордна кількість російських солдат – 17 470. Це навіть більше, ніж в перший місяць війни. Частково це пов’язано з появою на фронті непідготовлених мобілізованих.
За кожного з них родина військового має отримати 7,4 млн рублів, або близько $110 тис. Кількість важко поранених, які можуть отримати виплату, орієнтовно в два рази більша. Сума компенсацій – 3 млн рублів.
Якщо влітку сума компенсацій, які мають виплачуватись загиблим і пораненим, оцінювалася в близько $1 млрд щомісячно, то за останній місяць війни вона перевищує $3,5 млрд, зазначає видання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як що Ви впевнені в виплатах, назвіть суму цих виплат
я знаю трішки другу картину
люди похоронили дітей 3 місяці тому, поки що чекають
може я трохи перегнув в першому дописі, вибачте, бо зовсім не розумію дій влади, а це сильно б,є по нервах.
а саме: за збиткову роботу нафтогазу з збитком 57 ярдів, керівництву нафтогазу 3 ярда премії
одно з другим не з,єднується
Вихідні дані:
Одноразові виплати: 1 вбитий рашист-військовослужбовець = 7421000 росрублів, 1 поранений = 3000000 р.р.;
Витрати в місяць $3,5 млрд. = 210 млрд. росрублів по курсу 60/$1;
Співвідношення бойових втрат:1 вбитий = 3 поранених.
Якщо прийняти розрахункове число загиблих в місяць за Х, тоді справедливе наступне рівняння:
Х*7421000 + 3*Х*3000000 = 210000000000.
Тоді Х = 12789, або в середньому 419 за добу, що приблизно відповідає даним Генштабу ЗСУ ліквідованого особового складу ворога за останні два-три місяці.
Маркер що в Кацапії закінчились грощі на війну - вони почнуть волати на весь світ що
хочуть мирних перемовин і навіть готові віддати Донбас, звісно Крим віддавти не захочуть,
а прийдеться.