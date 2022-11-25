БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 008 19

Щомісячні витрати РФ на компенсації загиблим та пораненим зросли до $3,5 мільярда, – Forbes

рф,орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк

За останній місяць війни сума компенсацій, які в Росії мають виплачуватись родичам загиблих і поранених військових, збільшилася втричі – до $3,5 млрд. Хоча ще влітку вона дорівнювала $1 млрд.

Про це свідчать підрахунки українського Forbes.

Як відомо, контрактним солдатам армії РФ обіцяють зарплату від 200 тис. рублів на місяць за війну в Україні, плюс додаткові виплати. У середньому на одного солдата, витрачається близько $200 на день.

У жовтні Росія різко збільшила чисельність своїх військ. 300 тис. мобілізованих обійдуться бюджету РФ в додаткові $1,8 млрд на місяць.

За даними Генштабу ЗСУ, за з 24 жовтня по 24 листопада в Україні загинула рекордна кількість російських солдат – 17 470. Це навіть більше, ніж в перший місяць війни. Частково це пов’язано з появою на фронті непідготовлених мобілізованих.

За кожного з них родина військового має отримати 7,4 млн рублів, або близько $110 тис. Кількість важко поранених, які можуть отримати виплату, орієнтовно в два рази більша. Сума компенсацій – 3 млн рублів.

Якщо влітку сума компенсацій, які мають виплачуватись загиблим і пораненим, оцінювалася в близько $1 млрд щомісячно, то за останній місяць війни вона перевищує $3,5 млрд, зазначає видання.

Автор: 

компенсації (351) росія (15164)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Що ти верзеш, недоу мку? Всім сім'ям загиблих виплачують по 15 млн грн на близьких родичів! Жодного випадку не знаю, коли б не виплатили кошти, у нашому маленькому місті всі знають друг друга, навіть балачок ніколи не було, щоб щось не виплатили. Ти оку рок і ху йло, як і путін
показати весь коментар
25.11.2022 13:26 Відповісти
+3
А за тех кто в полях валяется платить никто не будет.
показати весь коментар
25.11.2022 13:29 Відповісти
+2
Той, хто пише такі новини, мабуть думає, що це має викликати захват, чи що? Типу, вау, парашна ********* он як грошей не жаліє тільки б ми здохли! Чи що? Не розумію, на хіба оці підрахунки?
показати весь коментар
25.11.2022 13:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В тебе хтось загинув?
показати весь коментар
25.11.2022 13:26 Відповісти
Що ти верзеш, недоу мку? Всім сім'ям загиблих виплачують по 15 млн грн на близьких родичів! Жодного випадку не знаю, коли б не виплатили кошти, у нашому маленькому місті всі знають друг друга, навіть балачок ніколи не було, щоб щось не виплатили. Ти оку рок і ху йло, як і путін
показати весь коментар
25.11.2022 13:26 Відповісти
обзиватись, це слабкість
як що Ви впевнені в виплатах, назвіть суму цих виплат
я знаю трішки другу картину
люди похоронили дітей 3 місяці тому, поки що чекають
може я трохи перегнув в першому дописі, вибачте, бо зовсім не розумію дій влади, а це сильно б,є по нервах.
а саме: за збиткову роботу нафтогазу з збитком 57 ярдів, керівництву нафтогазу 3 ярда премії
одно з другим не з,єднується
показати весь коментар
25.11.2022 19:54 Відповісти
Той, хто пише такі новини, мабуть думає, що це має викликати захват, чи що? Типу, вау, парашна ********* он як грошей не жаліє тільки б ми здохли! Чи що? Не розумію, на хіба оці підрахунки?
показати весь коментар
25.11.2022 13:24 Відповісти
Шановний, думаю, що Ваша реакція трохи емоційна. Я сприймаю цю інформацію як можливість визначення владаю кацапщини своїх втрат (розрахунок для 200). А це майже 31,5 тисячі вже народжених. Я розумію, що жінки кацапщини "еще понарожающие" навряд чи будуть за втраченими сумувати.
показати весь коментар
25.11.2022 14:59 Відповісти
Хіба це не крапля в морі? Враховуючи потенційних 140 мільйонів орків нарасісі.
показати весь коментар
25.11.2022 15:07 Відповісти
Точно таку суму для московії збирають храми УПЦ(філія РПЦ) для більшої кількості виготовлення ракет. Що в ОП цього не знають, льойтнант баканов, прихожанин РПЦ, не повідомляв?
показати весь коментар
25.11.2022 13:25 Відповісти
А за тех кто в полях валяется платить никто не будет.
показати весь коментар
25.11.2022 13:29 Відповісти
отправить лишнего родственника в Украину - это сейчас на расии самый популярный стартап.
показати весь коментар
25.11.2022 13:31 Відповісти
Непогана дотація Автовазу.
показати весь коментар
25.11.2022 14:29 Відповісти
Эти расходы можно увеличить. Создать сайт, где каждый желающий роззсиянин может получить подтверждение о том что его родственник погиб в Украине. Да, это стоит денег, но для роззсии будет стоить гораздо дороже. Вторым пунктом это создаст нагрузку на госсударственный ресурс.
показати весь коментар
25.11.2022 15:00 Відповісти
Виходячи з цих даних, можна приблизно розрахувати рівень втрат рашистських військ за місяці, що передували виплатам на пітьмі:
Вихідні дані:
Одноразові виплати: 1 вбитий рашист-військовослужбовець = 7421000 росрублів, 1 поранений = 3000000 р.р.;
Витрати в місяць $3,5 млрд. = 210 млрд. росрублів по курсу 60/$1;
Співвідношення бойових втрат:1 вбитий = 3 поранених.
Якщо прийняти розрахункове число загиблих в місяць за Х, тоді справедливе наступне рівняння:
Х*7421000 + 3*Х*3000000 = 210000000000.
Тоді Х = 12789, або в середньому 419 за добу, що приблизно відповідає даним Генштабу ЗСУ ліквідованого особового складу ворога за останні два-три місяці.
показати весь коментар
25.11.2022 15:17 Відповісти
Левова частина цієї суми зкомуніздиться.
показати весь коментар
25.11.2022 15:23 Відповісти
Здохнути в Україні - це вже тренд у кацапів.
показати весь коментар
25.11.2022 15:23 Відповісти
Доти поки у кацапів купують нафту і газ доти буде і війна з Україною.
Маркер що в Кацапії закінчились грощі на війну - вони почнуть волати на весь світ що
хочуть мирних перемовин і навіть готові віддати Донбас, звісно Крим віддавти не захочуть,
а прийдеться.
показати весь коментар
25.11.2022 16:17 Відповісти
А чи вона їх дійсно виплачує?
показати весь коментар
25.11.2022 18:59 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 