Кабмін виділив 900 мільйонів на безкоштовне постачання зерна країнам Африки та Азії

Кабінет міністрів схвалив надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії у вигляді зерна пшениці чи кукурудзи.

Про це свідчить відповідна постанова №1313 від 24 листопада.



Так, уряд доручив Міністерству внутрішніх справ та Державній службі з надзвичайних ситуацій забезпечити надання товарів гумдопомоги – зерна пшениці (не нижче 3 класу) або зерна кукурудзи загальним обсягом до 125 тис. метричних тонн шляхом поставки до Судану, Ємену, Кенії та Нігерії.



У зв'язку з цим, МВС (для ДСНС) буде виділено 900 млн грн для закупівлі та постачання зерна.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене на виконання указу президента від 14 листопада.