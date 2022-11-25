Кабмін виділив 900 мільйонів на безкоштовне постачання зерна країнам Африки та Азії
Кабінет міністрів схвалив надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії у вигляді зерна пшениці чи кукурудзи.
Про це свідчить відповідна постанова №1313 від 24 листопада.
Так, уряд доручив Міністерству внутрішніх справ та Державній службі з надзвичайних ситуацій забезпечити надання товарів гумдопомоги – зерна пшениці (не нижче 3 класу) або зерна кукурудзи загальним обсягом до 125 тис. метричних тонн шляхом поставки до Судану, Ємену, Кенії та Нігерії.
У зв'язку з цим, МВС (для ДСНС) буде виділено 900 млн грн для закупівлі та постачання зерна.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалене на виконання указу президента від 14 листопада.
