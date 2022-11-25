Голова Дніпропетровщини хоче збільшити витрати на дороги ще на 1,5 мільярда, – ЗМІ

Дніпропетровська облрада 25 листопада має розглянути питання про збільшення видатків на ремонт місцевих доріг вдвічі – з 1,5 до 3 млрд грн.

Про це повідомила журналістка "Схем" Валерія Єгошина, передають "Наші гроші".

За її даними, Дніпропетровська облдержадміністрація розіслала депутатам облради проєкт рішення про внесення змін до запланованих раніше витрат бюджету.

Витрати на "утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури" планують збільшити за рахунок таких статей:

видатки обласного бюджету збільшити з 329 млн грн до 1,6 млрд грн;

субвенцію з держбюджету збільшити з 1,1 до 1,2 млрд грн;

додатково виділити 205 млн "за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів".

"Тобто, суму витрат по факту збільшили у 2 рази у порівнянні із запланованими – до 3 млрд грн! (до 3 027 671 789 грн, якщо бути точними). Ну, і для розуміння: загалом, згідно з проєктом, обласний бюджет Дніпропетровщини на 2022 рік складає майже 13,5 млрд грн. З них на програми, що стосуються "захисту та безпеки населення" пропонується виділити 438,6 млн. Це, нагадаю, проти 3 млрд на дороги", – відмітила Єгошина.

Якщо депутати затвердять ці зміни, то гроші мають перерахувати за дорожні ремонти до кінця 2022 року, тобто у грудні, коли асфальтування неможливе з кліматичних причин.

Як повідомлялося 2 листопада, із початку повномасштабного вторгнення РФ компанія тренерки та близької подруги голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка Яни Хланти отримала 1,5 млрд грн на ремонт і експлуатацію доріг у регіоні.

Уже 9 листопада Хланта вийшла зі складу засновників, зараз основним власником фірми є Павло Чухно. Це віцепрезидент спортклубу "Прометей". Президентом клубу є давній знайомий Резніченка Володимир Дубинський. Він та його брат Леонід розшукуються у США за шахрайство.