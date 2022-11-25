ДБР знову проводить обшуки на підприємствах Жеваго, розслідують колаборацію з ворогом, – ЗМІ

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки на підприємствах, які пов’язані із колишнім народним депутатом Костянтина Жеваго.

За даним джерел агентства Інтерфакс-Україна у правоохоронних органах, в рамках обшуків перевіряється можлива колаборація з ворогом.

"У рамках розслідування кримінального провадження слідчі ДБР проводять обшуки на підприємствах, пов'язаних з колишнім народним депутатом Жеваго. Перевіряється можлива причетність Жеваго та інших підконтрольних йому осіб до колабораційної діяльності, перевіряється інформація щодо роботи його підприємств на користь РФ", – розповів співрозмовник агентства.

Зокрема, за його словами, йдеться про підприємства фармацевтичної корпорації "Артеріум".

Крім того, слідчі дії проводяться вдома в осіб, які від імені Жеваго ведуть господарську діяльність в Україні та купують нерухомість та активи підприємств реального сектору економіки на користь екс-нардепа.

"Існує стійкий взаємний фінансово-господарський зв'язок між Жеваго та цими підприємствами", – зауважило джерело, нагадавши при цьому, що екс-нардеп перебуває у розшуку як підозрюваний в іншому кримінальному провадженні та ховається за межами України.

Як повідомлялося, минулого тижня правоохоронці провели обшуки гірничо-збагачувальних комбінатах групи Ferrexpo, основним власником якої також є Жеваго, в рамках розслідування про ухилення від сплати податків на суму майже 10 млрд грн.

Нагадаємо, на початку серпня 2019 року Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів, повідомивши, що в розслідуванні фігурує колишній народний депутат.

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екс-нардепу Костянтину Жеваго у цій справі. За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

У прес-службі бізнесмена звинувачення заперечують, повідомивши, що зараз він перебуває за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.