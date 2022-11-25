БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Журналісти знайшли оголошених у розшук Шевченка та ексзаступника міністра юстиції Чернишова у Відні

шевченко

Ексочільник Національного банку Кирило Шевченко, якого оголосили в розшук, наразі проживає в австрійській столиці Відні.

Про це йдеться у розслідувані "Української правди".

Зокрема, Шевченко помітили у компанії колишнього заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, якого також оголошено у розшук.

Журналісти також дізналися, що в будинку, де живе Шевченко, колись мешкав віденський заможний клас, а зараз однією з особливостей будівлі, унікальної для Відня, є те, що на першому поверсі є власний спа-салон, великий басейн, а також фітнес-центр.

Наразі Шевченко багато часу проводить вдома. "Протягом декількох днів ми під'їжджаємо за цією ж адресою, але колишнього можновладця більше не вдається помітити. Натомість на третьому поверсі будинку іноді горить світло", – кажуть журналісти.

Раніше повідомлялося, що Шевченка помітили в компанії оголошеного в розшук екснардепа Олександра Грановського. Їх разом побачили в одному з кафе австрійської столиці.

Нагадаємо, наприкінці жовтня НАБУ оголосило у розшук трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед них ексголова правління банку, а також колишній очільник Національного банку Кирило Шевченко. 9 листопада його оголосили у міжнародний розшук.

6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, повідомлення про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.

Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

НБУ (9587) Шевченко Кирило (154)
Топ коментарі
+9
Журналісти знайшли, а ось правоохоронці ніяк не можуть.
Парадокс?
25.11.2022 18:01 Відповісти
+9
До славних батальйонів Монако,Монте-Карло,Коста-Брава,Віндзор приєднався і батальйон Відень...Слава захисникам України! Я не жартую,друзі. Якщо,дасть Бог ,Україна переможе,ось побачите,виявиться,що перемогли Рашку саме "бійці" цих "батальйонів",ЗЕ їх ще й нагороджувати буде
25.11.2022 20:17 Відповісти
+5
Где Украинский МОССАД ????
25.11.2022 14:47 Відповісти
Відень- прибежище мр@зей
25.11.2022 16:18 Відповісти
Это же знатное место, родина гитлера
25.11.2022 20:40 Відповісти
Гитлер родился не в Вене, а в Браунау.
я мечтаю жить в Австрии. Там даже наше быдло вынуждено прилично себя вести - не парковаться посреди тротуара, не курить на улице, в подъезде, цветы в каждом окне..
красота..
26.11.2022 14:27 Відповісти
ну так на вкрадені у цілого народу гроші можна вже собі позволити на красу, особливо якщо сам бидло.
26.11.2022 16:45 Відповісти
Буданов много пацанов сидит без работы дай зеленую мы поедим их ******* и привезем так будет заложен Украинский МОССАД!!!
25.11.2022 20:58 Відповісти
та де, то треба офіційно робити, щоб спочатку їм за кордоном всі гроші і всі статки заморозили як такі, що могли бути отримані нелегальним шляхом. Щоб воно курво вилетіло з багатого маєтку і не могло собі навіть хліба купити.
26.11.2022 16:47 Відповісти
ну їм як біженцям всі допомагають, бо виїхали від війни без коштів
окрім реготу ця стаття ніяких емоцій не викликає... майдан-революція - а згори та сама праституція))) Шабат шалом))))))))
25.11.2022 21:26 Відповісти
серіал називається - ПАТРІОТИЧНИЙ ХРІН з червоно-чорною ікрою)))
25.11.2022 21:32 Відповісти
Їх подали у розшук в Україні а не в міжнародний ,на кого розрахована ця клоунад?
26.11.2022 13:42 Відповісти
штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Красный свитер мля...
26.11.2022 14:24 Відповісти
Дивне мовчання Стефанчука-Зеленського, як «борців з карупцією та корупціонерами», мабуть пояснюється «зеленим коридором на таможні та кордоні України», створеним ними для цих БЗДІЖ-енців !!!
Ми їх зробимо ще раз…!!, - гасло кандидата, в України памятають!!!
🙈🙊🙉🤷‍♂️‼️⚔️❤️🇺🇦👏
26.11.2022 17:56 Відповісти

