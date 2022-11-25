Журналісти знайшли оголошених у розшук Шевченка та ексзаступника міністра юстиції Чернишова у Відні
Ексочільник Національного банку Кирило Шевченко, якого оголосили в розшук, наразі проживає в австрійській столиці Відні.
Про це йдеться у розслідувані "Української правди".
Зокрема, Шевченко помітили у компанії колишнього заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, якого також оголошено у розшук.
Журналісти також дізналися, що в будинку, де живе Шевченко, колись мешкав віденський заможний клас, а зараз однією з особливостей будівлі, унікальної для Відня, є те, що на першому поверсі є власний спа-салон, великий басейн, а також фітнес-центр.
Наразі Шевченко багато часу проводить вдома. "Протягом декількох днів ми під'їжджаємо за цією ж адресою, але колишнього можновладця більше не вдається помітити. Натомість на третьому поверсі будинку іноді горить світло", – кажуть журналісти.
Раніше повідомлялося, що Шевченка помітили в компанії оголошеного в розшук екснардепа Олександра Грановського. Їх разом побачили в одному з кафе австрійської столиці.
Нагадаємо, наприкінці жовтня НАБУ оголосило у розшук трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед них ексголова правління банку, а також колишній очільник Національного банку Кирило Шевченко. 9 листопада його оголосили у міжнародний розшук.
6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, повідомлення про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.
Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".
я мечтаю жить в Австрии. Там даже наше быдло вынуждено прилично себя вести - не парковаться посреди тротуара, не курить на улице, в подъезде, цветы в каждом окне..
красота..
Парадокс?
окрім реготу ця стаття ніяких емоцій не викликає... майдан-революція - а згори та сама праституція))) Шабат шалом))))))))
Ми їх зробимо ще раз…!!, - гасло кандидата, в України памятають!!!
🙈🙊🙉🤷♂️‼️⚔️❤️🇺🇦👏