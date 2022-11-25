Журналісти знайшли оголошених у розшук Шевченка та ексзаступника міністра юстиції Чернишова у Відні

Ексочільник Національного банку Кирило Шевченко, якого оголосили в розшук, наразі проживає в австрійській столиці Відні.

Про це йдеться у розслідувані "Української правди".

Зокрема, Шевченко помітили у компанії колишнього заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, якого також оголошено у розшук.

Журналісти також дізналися, що в будинку, де живе Шевченко, колись мешкав віденський заможний клас, а зараз однією з особливостей будівлі, унікальної для Відня, є те, що на першому поверсі є власний спа-салон, великий басейн, а також фітнес-центр.

Наразі Шевченко багато часу проводить вдома. "Протягом декількох днів ми під'їжджаємо за цією ж адресою, але колишнього можновладця більше не вдається помітити. Натомість на третьому поверсі будинку іноді горить світло", – кажуть журналісти.

Раніше повідомлялося, що Шевченка помітили в компанії оголошеного в розшук екснардепа Олександра Грановського. Їх разом побачили в одному з кафе австрійської столиці.

Нагадаємо, наприкінці жовтня НАБУ оголосило у розшук трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед них ексголова правління банку, а також колишній очільник Національного банку Кирило Шевченко. 9 листопада його оголосили у міжнародний розшук.

6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, повідомлення про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.

Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".