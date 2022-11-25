Зеленський про обмеження цін на російську нафту: $60 за барель – це гра у піддавки з Путіним

Президент України Володимир Зеленський вважає виправданим рівень обмеження цін на російську нафту на рівні $30 за барель.

Про це він заявив, виступаючи по відеозв'язку перед учасниками міжнародного симпозіуму "Європейська ідея".

"У Європі та у світі вже почали говорити про запровадження прайскепів, тобто про примусове обмеження ціни російської нафти. І звучать слова про рівень нібито в $60 чи $70 доларів. Безперечно, такі слова – це піддавки. Більше схоже на намагання щось зобразити, а не щось зробити", – заявив Зеленський.

"І я вдячний нашим польським і балтійським колегам за їхні пропозиції – цілком слушні. Обмеження ціни на рівні до $30 за барель видається більш слушною пропозицією, і я дякую, що така пропозиція пролунала й захищається", – додав президент.

Водночас він закликав лідерів країн Європи зберігати єдність у протистоянні з Росією.

"Росії ще поки вистачає ракет і артилерії, щоб кожного дня вбивати людей і провокувати нові труднощі для України та всієї Європи. Але немає й не буде того, на що російський імперіалізм завжди робив ключову ставку і що врешті приводило Європу до поразок. Немає розколів між європейцями. І зберігати таку реальність у Європі – наша з вами робота номер один", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, більшість країн Євросоюзу підтримують обмеження максимальних цін на російську нафту, проте поки що не можуть домовитися про те, яким воно має бути.

Рішення мало бути узгоджене ще 23 листопада, проте Польща та країни Балтії наполягають на тому, що запропоноване обмеження ціни на рівні $65 за барель не достатньо обмежить прибутки Росії від експорту енергоносіїв. Ці країни вимагають встановити стелю ціни на російську нафту у $30 за барель. Водночас Греція, яка отримує доходи від транспортування російської нафти, не погоджується зменшити ліміт нижче $70 за барель.